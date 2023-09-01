Pemuda Aceh Dibunuh Oknum Paspampres, Bacaleg Perindo Minta Proses Hukum Sesuai Koridor

JAKARTA - Bacaleg DPR RI Dapil Jawa Timur V Partai Perindo, Christophorus Taufik menyoroti kasus penganiayaan pemuda di Aceh hingga tewas oleh oknum Paspampres. Menurutnya, kasus tersebut jika dilihat secara hukum, peristiwa tersebut masuk unsur pidana berupa pembunuhan.

Dalam pidana pembunuhan, tidak mengenal sebab akibat. Maka dari itu, meski dalam kasus tersebut ada unsur penjualan obat terlarang, harus tetap diusut sesuai hukum yang berlaku.

"Dari sisi pidananya sendiri menurut saya biarkanlah prosesnya berjalan sesuai koridor itu," kata pria yang akrab disapa Chris dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Jumat (1/9/2023).

Di luar koridor pembunuhan dalam kasus tersebut, Chris menyatakan hal itu bisa diproses melalui persidangan. Kemudian, berdasarkan informasi yang ia kumpulkan, Chris menyebutkan ada kaitannya dengan faktor ekonomi. Menurutnya, sudut pandang penerapan hukum dengan ekses-ekses sosial budayanya harus dipisahkan agar tidak bias.