Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Peta Terbaru China Klaim Wilayah Negara Tetangga RI, Filipina hingga Malaysia Kompak Menolak

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |06:10 WIB
Peta Terbaru China Klaim Wilayah Negara Tetangga RI, Filipina hingga Malaysia Kompak Menolak
Foto: Reuters.
A
A
A

FILIPINA, Malaysia, Taiwan dan Vietnam telah menolak peta baru yang dikeluarkan oleh China, yang menunjukkan klaim kedaulatannya termasuk di Laut Cina Selatan, menyebutnya sebagai tidak berdasar. Bneijing pada Kamis, (31/8/2023) mengatakan bahwa peta itu harus dilihat secara rasional dan obyektif.

 BACA JUGA:

Pada Senin, (28/8/2023) China merilis peta garis putus-putus berbentuk U, yang menutupi sekira 90% Laut Cina Selatan, yang menjadi sumber banyak perselisihan di antara Beijing dengan negara-negara di kawasan Asia dan Asia Tenggara. Laut Cina Selatan adalah perairan paling diperebutkan di dunia, tempat lewatnya perdagangan senilai lebih dari USD3 triliun setiap tahunnya.

Filipina pada Kamis meminta Tiongkok “untuk bertindak secara bertanggung jawab dan mematuhi kewajibannya” berdasarkan hukum internasional dan keputusan arbitrase tahun 2016 yang menyatakan bahwa garis tersebut tidak memiliki dasar hukum.

Malaysia mengatakan telah mengajukan protes diplomatik atas peta tersebut.

China mengatakan garis tersebut didasarkan pada peta bersejarahnya. Belum jelas apakah peta terbaru menunjukkan adanya klaim baru atas wilayah tersebut.

Garis berbentuk U di Tiongkok berputar sejauh 1.500 km di selatan pulau Hainan dan memotong zona ekonomi eksklusif (ZEE) Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Indonesia.

“Upaya terbaru untuk melegitimasi kedaulatan dan yurisdiksi Tiongkok atas wilayah dan zona maritim Filipina tidak memiliki dasar berdasarkan hukum internasional,” kata Kementerian Luar Negeri Filipina, sebagaimana dilansir Reuters.

Malaysia dalam sebuah pernyataan mengatakan peta baru tersebut tidak memiliki otoritas yang mengikat atas Malaysia, yang “juga memandang Laut Cina Selatan sebagai masalah yang kompleks dan sensitif”.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/04/18/2876644/mengapa-peta-baru-china-tuai-kontroversi-dan-haruskah-indonesia-khawatir-18VSOv2mwa.jpg
Mengapa Peta baru China Tuai Kontroversi, dan Haruskah Indonesia Khawatir?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/15/18/2846907/as-dukung-asean-soal-aturan-main-di-kawasan-laut-china-selatan-MYVRXFxLqK.jpg
AS Dukung ASEAN soal Aturan Main di Kawasan Laut China Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/04/18/2759068/jadi-ketua-asean-indonesia-siap-gelar-lebih-banyak-negosiasi-coc-laut-china-selatan-JvDvPQB9oO.jpeg
Jadi Ketua ASEAN, Indonesia Siap Gelar Lebih Banyak Negosiasi CoC Laut China Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/12/17/18/2142921/beijing-desak-komisi-pbb-tak-pertimbangkan-klaim-malaysia-di-laut-cina-selatan-Sg4gz39wmg.jpg
Beijing Desak Komisi PBB Tak Pertimbangkan Klaim Malaysia di Laut Cina Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/04/05/18/2039532/filipina-ancam-misi-bunuh-diri-jika-china-tidak-mundur-dari-pulau-thitu-foRVeArzQu.jpg
Filipina Ancam Misi "Bunuh Diri" jika China Tidak Tarik Mundur Kapalnya dari Pulau Thitu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/04/05/18/2039371/filipina-dan-china-bersitegang-soal-pulau-thitu-f5wUwE75m1.jpg
Filipina dan China Bersitegang soal Pulau Thitu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement