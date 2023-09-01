Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Korban Tewas Kebakaran Gedung Johannesburg Bertambah, Setidaknya 74 Mayat Ditemukan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |06:40 WIB
Korban Tewas Kebakaran Gedung Johannesburg Bertambah, Setidaknya 74 Mayat Ditemukan
Foto: Reuters.
A
A
A

JOHANNESBURG- Lebih dari 70 orang tewas semalam ketika kebakaran berkobar di blok apartemen lima lantai Johannesburg, Afrika Selatan. Ini menjadi salah satu bencana terburuk di kota di mana kemiskinan, kebakaran rumah tangga, dan tuna wisma tersebar luas. .

Bangunan itu hancur dan masih membara pada Kamis, (31/8/2023) ketika layanan darurat berkumpul di sekitarnya setelah api dipadamkan. Banyak mayat tergeletak ditutupi dengan selimut di jalan terdekat.

Blok tersebut dimiliki oleh pemerintah kota yang, lebih dari 12 jam setelah kebakaran terjadi, masih belum dapat memberikan gambaran jelas tentang siapa saja yang tinggal di sana. Seorang pejabat mengatakan beberapa kamar mungkin telah disewa oleh geng kriminal di sebuah "gedung yang dibajak".

“Saya melihat seorang pria melompat dari lantai empat dan dia tewas di tempat,” kata mahasiswa Thando le Nkosi Manzini kepada Reuters

Omar Arafat yang selamat menggunakan kausnya untuk menyeka air mata saat dia menceritakan bahwa dia kehilangan saudara perempuannya yang berusia 21 tahun dalam kebakaran tersebut.

      
