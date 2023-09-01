Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Junta Militer Perintahkan Polisi Usir Dubes Prancis dari Niger

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |07:18 WIB
Junta Militer Perintahkan Polisi Usir Dubes Prancis dari Niger
Demonstran pro-junta berkumpul di luar kedutaan besar Prancis dan membakarnya sebelum dibubarkan pasukan penjaga keamanan Nigeria di Niamey, Niger, 30 Juli 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

NIAMEY - Junta yang berkuasa di Niger telah memerintahkan polisi untuk mengusir duta besar Prancis, sebuah tindakan yang menandai semakin memburuknya hubungan kedua negara. Paris mengatakan bahwa perwira militer yang merebut kekuasaan di Niamey bulan lalu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal itu.

Para pemimpin kudeta mengikuti strategi junta di negara tetangga Mali dan Burkina Faso dalam menjauhkan diri dari bekas kekuasaan kolonial di wilayah tersebut di tengah gelombang sentimen anti-Prancis.

Visa duta besar Prancis Sylvain Itte dan keluarganya telah dibatalkan dan polisi diperintahkan untuk mengusir utusan tersebut, kata junta dalam sebuah pernyataan tertanggal 29 Agustus dan dikonfirmasi keasliannya pada Kamis, (31/8/2023) oleh kepala komunikasinya.

Junta Niger pada Jumat, (25/8/2023) lalu memerintahkan Itte meninggalkan negara itu dalam waktu 48 jam sebagai tanggapan atas apa yang mereka sebut tindakan Prancis “bertentangan dengan kepentingan Niger”.

Dikatakan bahwa hal ini termasuk penolakan utusan tersebut untuk menanggapi undangan bertemu dengan menteri luar negeri Niger yang baru.

Kudeta tersebut telah dikutuk oleh otoritas regional Afrika dan negara-negara Barat. Badan regional Afrika Barat, ECOWAS, menjatuhkan sanksi terhadap Niger yang telah menghambat pengiriman makanan dan bantuan ke salah satu negara termiskin di dunia.

Blok tersebut juga mengancam akan melakukan intervensi militer jika upaya diplomatik untuk memulihkan demokrasi melalui dialog gagal.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/18/2905167/junta-niger-sebut-presiden-terguling-mohamed-bazoum-mencoba-kabur-dari-tahanan-rumah-Egwmg7T928.jpg
Junta Niger Sebut Presiden Terguling Mohamed Bazoum Mencoba Kabur dari Tahanan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/27/18/2890465/di-balik-niger-yang-dilanda-kudeta-prancis-dianggap-gagal-membendung-kekerasan-V4BXdGIZ6W.jpg
Di Balik Niger yang Dilanda Kudeta, Prancis Dianggap Gagal Membendung Kekerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/25/18/2889008/kudeta-niger-presiden-prancis-tarik-pasukan-dan-duta-besar-serta-akhiri-kerja-sama-militer-ruzyoAHc5u.jpg
Kudeta Niger, Presiden Prancis Tarik Pasukan dan Duta Besar serta Akhiri Kerja Sama Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/16/18/2884159/emmanuel-macron-dubes-dan-diplomat-disandera-di-kedutaan-prancis-di-niger-1zNW0wL8GR.jpg
Emmanuel Macron: Dubes dan Diplomat Disandera di Kedutaan Prancis di Niger
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/11/18/2880929/intelijen-as-rencanakan-pembunuhan-pimpinan-kudeta-niger-qMwH4PCNSy.jpg
Intelijen AS Rencanakan Pembunuhan Pimpinan Kudeta Niger
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/18/2872903/kudeta-niger-macron-apresiasi-dubes-prancis-pilih-bertahan-meski-telah-diusir-82vPaxTPZd.jpg
Kudeta Niger, Macron Apresiasi Dubes Prancis Pilih Bertahan Meski Telah Diusir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement