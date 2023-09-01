Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Profil Marissa Hutabarat, Wanita Berdarah Batak yang Jadi Hakim di Amerika Serikat

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |08:13 WIB
Profil Marissa Hutabarat, Wanita Berdarah Batak yang Jadi Hakim di Amerika Serikat
Marissa Hutabarat (Foto:Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Profil Marissa Hutabarat menarik untuk dibahas. Dia merupakan wanita berdarah Batak yang jadi hakim di Amerika.

Keberhasilannya menjadi hakim perdata tidaklah didapat dengan mudah. Sebelumnya, dia pun pernah menjadi pengacara muda dan aktivis sosial di New Orleans, Amerika Serikat.

Marissa Hutabarat lahir dari ayah berdarah Batak dan ibu keturunan Tionghoa asal Thailand. Dia pernah berkuliah di DePaul University dengan mengambil jurusan Psikologi dan lulus pada 2006.

Setelah itu, dia melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Loyola University. Dia lulus pada 2010 dan melakukan externship dengan Honorable Judge Roland Belsome dari Pengadilan Banding Negara Bagian Louisiana. Tugas yang dilakukan mulai dari penelitian, meringkas, menyusun memorandum, dan beberapa tanggung jawab lainnya.

Dia juga pernah menjadi juru tulis untuk Honorable Edwin A. Lombard dari Pengadilan Banding Negara Bagian Louisiana. Tidak hanya itu, Marissa juga sempat menjabat sebagai juru tulis hukum yudisial untuk Honorable Monique Barial di Pengadilan Distrik Sipil dengan tugas yang semakin kompleks.

Awal kariernya sebagai pengacara cedera pribadi atau personel injury attorney. Dari situ dia banyak mempelajari dan memahami sudut pandang banyak orang dalam mengajukan kasus di pengadilan.

Halaman:
1 2
      
