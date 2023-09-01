Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Rekaman Video Tunjukkan Bos Wagner yang Tewas Tahu Nyawanya Terancam

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |09:11 WIB
Rekaman Video Tunjukkan Bos Wagner yang Tewas Tahu Nyawanya Terancam
Bos perusahaan tentara bayaran Grup Wagner, Yevgeny Prigozhin dalam video yang diambil beberapa hari sebelum kematiannya. (Foto: Grey Zone via Telegram via Reuters)
A
A
A

SEBUAH video yang baru dirilis menampilkan bos tentara bayaran Rusia Yevgeny Prigozhin, yang tampaknya sedang berada di Afrika, hanya beberapa hari sebelum kematiannya. Dalam video itu, Prigozhin menjawab spekulasi tentang keadaannya dan kemungkinan ancaman terhadap keamanannya.

“Bagi mereka yang mendiskusikan apakah saya masih hidup atau tidak, bagaimana kabar saya – saat ini adalah akhir pekan, paruh kedua Agustus 2023, saya berada di Afrika,” kata Prigozhin dalam video pendek yang diterbitkan oleh Grey Zone Saluran Telegram yang terhubung dengan Grup Wagner.

"Jadi bagi orang-orang yang suka berdiskusi tentang pemusnahan saya, atau kehidupan pribadi saya, berapa penghasilan saya atau apa pun - semuanya baik-baik saja," tambahnya sambil melambaikan tangan.

Reuters tidak dapat memverifikasi lokasi atau tanggal video tersebut, yang direkam di dalam kendaraan yang bergerak. Pakaian dan topi kamuflase Prigozhin, serta jam tangan di tangan kanannya, cocok dengan penampilannya dalam video yang dirilis pada 21 Agustus, yang juga diklaimnya direkam di Afrika.

Referensi “akhir pekan”-nya menyiratkan bahwa klip terbaru itu pasti dibuat pada 19 atau 20 Agustus, hanya tiga atau empat hari sebelum dia dan tokoh-tokoh serta pengawal Wagner lainnya tewas dalam kecelakaan pesawat di utara Moskow pada 23 Agustus. 

Komentarnya dalam video tersebut mencerminkan kesadaran Prigozhin akan risiko terhadap hidupnya.

Halaman:
1 2
      
