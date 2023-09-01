Antisipasi Terjangan Topan Super Saola, WNI di Hong Kong Diminta Tingkatkan Kewaspadaan

JAKARTA – Topan Super Saola, yang diperkirakan membawa angin dengan kecepatan lebih dari 200 km per jam akan menerjang Hong Kong pada Jumat, (1/9/2023) dan Sabtu, (2/9/2023). Selain angin kencang, Topan Saola juga berpotensi menyebabkan banjir di daerah sekitar pantai.

Pemerintah Hong Kong telah menaikkan sinyal angin kencang ke No.8, membuat kota itu terhenti dengan sebagian besar bisnis, sekolah, dan bursa saham tutup.

Terkait hal itu, Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Hong Kong telah mengeluarkan imbauan kepada warga negara Indonesia (WNI) di Hong Kong untuk meningkatkan kewaspadaan. Selain itu, WNI juga diimbau untuk berada di tempat yang aman dan memantau informasi yang disampaikan otoritas Hong Kong.

Dalam keadaan darurat, WNI diminta segera hubungi nomor darurat otoritas Hongkong di 999 atau hotline KJRI Hongkong di nomor +852 6773 0466.

Pusat Meteorologi Nasional China memperkirakan Topan Saola diperkirakan bergerak lebih dekat ke Hong Kong pada Jumat hingga Sabtu. Observatorium Hong Kong mengatakan mereka akan mempertimbangkan perlunya mengeluarkan sinyal peringatan topan yang lebih tinggi pada Jumat.

Hong Kong memiliki lima peringkat topan, 1, 3, 8, 9 dan 10, yang merupakan sinyal badai terkuat.

Semua sekolah di Hong Kong akan ditutup pada Jumat, meskipun sebagian besar sekolah merupakan hari pertama semester, kata pemerintah. Kota-kota terdekat, Shenzhen dan Guangzhou, juga menutup sekolah.