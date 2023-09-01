Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pensiunan Guru Dijatuhi Hukuman Mati di Arab Saudi Usai Kritik Korupsi dan Pelanggaran HAM di Medsos

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |15:30 WIB
Pensiunan Guru Dijatuhi Hukuman Mati di Arab Saudi Usai Kritik Korupsi dan Pelanggaran HAM di Medsos
Pengadilan Arab Saudi menjatuhkan hukuman mati ke pensiunan guru karena kritik soal korupsi dan pelanggaran HAM di media sosial (Foto: Ilustrasi/AFP)
A
A
A

RIYADHPengadilan Arab Saudi telah menjatuhkan hukuman mati kepada seorang pensiunan guru atas komentarnya di dunia maya.

Hal ini diungkapkan saudara laki-laki pensiunan guru itu dan kelompok advokasi Human Rights Watch.

“Muhammad al-Ghamdi, seorang pensiunan guru Saudi berusia 54 tahun, dijatuhi hukuman setelah 5 tweet yang mengkritik korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM),” tweet saudaranya Saeed bin Nasser al-Ghamdi pada minggu lalu, dikutip CNN.

Menurut Human Rights Watch, Muhammad al-Ghamdi ditangkap tahun lalu dan diberi sedikit akses terhadap pengacara sebelum ia dijatuhi hukuman pada Juli lalu berdasarkan pasal 30 undang-undang kontraterorisme Arab Saudi karena menggambarkan Raja atau Putra Mahkota dengan cara yang meremehkan agama atau keadilan, pasal 34 untuk mendukung ideologi teroris, pasal 43 untuk komunikasi dengan entitas teroris, dan pasal 44 untuk menerbitkan berita palsu dengan tujuan melakukan kejahatan teroris.

“Penindasan di Arab Saudi telah mencapai tahap baru yang mengerikan ketika pengadilan dapat menjatuhkan hukuman mati hanya untuk tweet yang bersifat damai,” terang Joey Shea, peneliti Arab Saudi di Human Rights Watch, dalam sebuah pernyataan pada Selasa (29/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/337/3064437/panca_darmansyah_divonis_hukuman_mati-Rb3P_large.jpg
5 Orang yang Pernah Divonis Hukuman Mati, dari Gembong Narkoba hingga Panca Darmansyah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/18/3014233/3-negara-yang-terapkan-hukuman-mati-untuk-koruptor-LfBMcunHFf.jpg
3 Negara yang Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/12/18/2995163/wanita-miliarder-ini-dihukum-mati-karena-penipuan-bank-terbesar-dalam-sejarah-senilai-rp704-triliun-q9IqMgG332.jpg
Wanita Miliarder Ini Dihukum Mati karena Penipuan Bank Terbesar dalam Sejarah, Senilai Rp704 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/18/2978759/kisah-mustafa-al-khayyat-tahanan-arab-saudi-yang-dieksekusi-mati-tanpa-pemberitahuan-ke-pihak-keluarga-AW0WwyzpP3.jpg
Kisah Mustafa al-Khayyat, Tahanan Arab Saudi yang Dieksekusi Mati Tanpa Pemberitahuan ke Pihak Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/18/2978720/gelombang-hukuman-mati-terbaru-arab-saudi-eksekusi-mati-5-warga-yaman-IhMCpkFlcX.jpg
Gelombang Hukuman Mati Terbaru, Arab Saudi Eksekusi Mati 5 Warga Yaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/18/2973358/3-presiden-di-dunia-yang-dihukum-mati-ZAlF5XUMiY.jpg
3 Presiden di Dunia yang Dihukum Mati
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement