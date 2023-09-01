Kisah Larangan Konsumsi Kopi yang Buat Pemimpin Makkah Dieksekusi Sultan Utsmani

BAGI banyak orang, minum kopi adalah bagian dari aktivitas sehari-hari. Namun, di Makkah, Arab Saudi, kopi ternyata pernah menjadi sesuatu yang dilarang keras.

Pada 1511, Pemimpin Makkah saat itu, Khair Beg, memberantas semua kedai kopi yang ada di kota suci umat Islam tersebut dan memerintahkan larangan bagi masyarakat yang mengonsumsi kopi.

BACA JUGA:

Larangan itu diberlakukan karena Khair Beg mengklaim bahwa mengonsumsi kopi adalah perbuatan dosa. Menurut Khair Beg efek dari kopi itu sendiri melanggar hukum minuman yang diatur dalam Islam.

Dilansir dari Ancient Origin, Khair Beg, bersama dengan para ahli hukum dan cendikiawan Muslim pada masa itu, memutuskan bahwa kopi adalah minuman haram, istilah yang berarti “dilarang” oleh Allah SWT dan mengonsumsinya adalah perbuatan dosa.

Cukup membingungkan masyarakat kala itu, melihat kopi hanyalah sebuah minuman yang tampaknya tidak berbahaya dan halal saja untuk dikonsumsi, digolongkan bersama dengan pelanggaran berat seperti pembunuhan dan perzinahan, atau konsumsi zat-zat yang memabukkan seperti alkohol.

Alasan keputusan Khair Beg ini kemungkinan berkaitan dengan asal-usul kopi itu sendiri.

Bermula pada awal abad ke-16, kopi diyakini menyebar dari Afrika ke Timur Tengah dibawa oleh para mistikus Sufi Yaman. Para sufi ini mulai menggunakan kpoi selama ritual keagamaan mereka untuk meningkatkan fokus dan kewaspadaan spiritual.