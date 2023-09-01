Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Perang Rusia-Ukraina Hari ke-555, Ini Berbagai Deretan Peristiwa Penting yang Terjadi

Serli Utari Dewi , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |16:30 WIB
Perang Rusia-Ukraina Hari ke-555, Ini Berbagai Deretan Peristiwa Penting yang Terjadi
Perang Rusia-Ukraina masuki hari ke-555 (Foto: Ilustrasi/EPA)
A
A
A

RUSIAPerang Rusia-Ukraina masih terus berkecamuk dan belum diketahui pasti kapan akan berakhir. Hari ini, Jumat (1/9/2023), perang Rusia-Ukraina sudah memasuki hari ke-555.

Berikut perkembangan utamanya, dikutip dari Aljazeera:

• Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa senjata jarak jauh buatan Ukraina berhasil mencapai target sejauh 700 km (435 mil).

• Pasokan makanan dan logistik kian memburuk, termasuk untuk unit militer dan penduduk Ukraina, kata Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Hanna Maliar.

• Editor pertahanan Al Jazeera Alex Gatopoulos mengatakan bahwa Ukraina sudah mencapai titik krisis selama berbulan-bulan. Oleh karena itu, Ukraina perlahan mulai bergerak ke wilayah Zaporizhia, merebut kota demi kota ketika pasukan Rusia menyerang mereka.

• Mykhailo Podolyak yaitu penasihat kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, berkata bahwa “mendorong Rusia untuk melanjutkan agresinya. Namun demikian, Ukraina dengan tegas mematuhi kewajiban untuk tidak untuk menggunakan senjata mitranya untuk menyerang wilayah Rusia,” katanya.

• Pertahanan udara Rusia menghancurkan sebuah drone yang dekat dengan Moskow, di distrik Voskresensky, sekitar 60 km (37 mil) dari ibu kota, hal tersebut dikatakan oleh Wali Kota Sergei Sobyanin.

• Enam anggota angkatan bersenjata Ukraina tewas dalam insiden kecelakaan dua helikopter, saat menjalankan misi di Ukraina Timur.

      
