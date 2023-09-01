Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ukraina Klaim Miliki Senjata Mematikan Jarak Jauh yang Bisa Hantam Wilayah Rusia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |16:01 WIB
Ukraina Klaim Miliki Senjata Mematikan Jarak Jauh yang Bisa Hantam Wilayah Rusia
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. (Foto: Reuters)
A
A
A

KYIV - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada Kamis, (31/8/2023) bahwa negaranya telah memproduksi senjata jarak jauh di dalam negeri, sementara pejabat tinggi keamanannya mengklaim bahwa program rudal baru sedang dijalankan.

 BACA JUGA:

“Penggunaan senjata jarak jauh kami berhasil: targetnya tercapai pada jarak 700 kilometer!”, kata Zelensky dalam posting di Telegram, merujuk pada latihan yang dilakukan oleh Kementerian Industri Strategis. Zelensky tidak merinci jenis senjata apa yang digunakan, atau apa target sasarannya.

Tak lama setelah itu, Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional (NSDC) Aleksey Danilov mengunggah video berdurasi 20 detik di X, sebelumnya Twitter, yang menunjukkan sesuatu yang tampak seperti sebuah rudal diluncurkan di malam hari.

“Program rudal Presiden Ukraina sedang beraksi. Uji cobanya berhasil, penerapannya efektif,” kata Danilov sebagaimana dilansir RT. “Sevastopol menunggu, Kamchatka menunggu, Kronstadt menunggu…”

Meskipun terdengar seperti ancaman terhadap pangkalan angkatan laut Rusia atau bahkan semenanjung di Timur Jauh, tampaknya itu adalah lirik yang salah dikutip dari lagu populer Lyube, yang dikatakan sebagai band favorit Presiden Rusia Vladimir Putin.

Beberapa media Ukraina menghubungkan postingan Danilov tentang “program rudal” dengan klaim Zelensky tentang senjata jarak jauh, meskipun tidak ada bukti yang menunjukkan adanya hubungan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3185974/antonio-ZnK5_large.jpg
Uni Eropa Harus Cabut Sanksi Terhadap Rusia untuk Perdamaian Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/18/3185699/zelensky-oYwq_large.jpg
Poin Damai ‘Trump’ Terkait Perang Ukraina-Rusia Berkurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/18/3185429/ukraina_serang_rusia-CeFd_large.jpg
Ukraina Lancarkan Serangan Drone Sasar Pembangkit Listrik Dekat Moskow, Picu Kebakaran Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183809/trump-4LFG_large.jpg
Trump: Perang Rusia-Ukraina Tewaskan 25 Ribu Tentara Dalam Sebulan, Sangat Mengerikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182506/ukraina-aOv2_large.jpg
Ukraina Hadapi Krisis Pemadaman Listrik yang Berujung Bencana di Musim Dingin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179993/volodymyr_zelensky-XKCp_large.jpg
Presiden Ukraina Tuding China Pasok Mesin Pembuat Senjata ke Rusia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement