Ukraina Klaim Miliki Senjata Mematikan Jarak Jauh yang Bisa Hantam Wilayah Rusia

KYIV - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada Kamis, (31/8/2023) bahwa negaranya telah memproduksi senjata jarak jauh di dalam negeri, sementara pejabat tinggi keamanannya mengklaim bahwa program rudal baru sedang dijalankan.

“Penggunaan senjata jarak jauh kami berhasil: targetnya tercapai pada jarak 700 kilometer!”, kata Zelensky dalam posting di Telegram, merujuk pada latihan yang dilakukan oleh Kementerian Industri Strategis. Zelensky tidak merinci jenis senjata apa yang digunakan, atau apa target sasarannya.

Tak lama setelah itu, Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional (NSDC) Aleksey Danilov mengunggah video berdurasi 20 detik di X, sebelumnya Twitter, yang menunjukkan sesuatu yang tampak seperti sebuah rudal diluncurkan di malam hari.

“Program rudal Presiden Ukraina sedang beraksi. Uji cobanya berhasil, penerapannya efektif,” kata Danilov sebagaimana dilansir RT. “Sevastopol menunggu, Kamchatka menunggu, Kronstadt menunggu…”

Meskipun terdengar seperti ancaman terhadap pangkalan angkatan laut Rusia atau bahkan semenanjung di Timur Jauh, tampaknya itu adalah lirik yang salah dikutip dari lagu populer Lyube, yang dikatakan sebagai band favorit Presiden Rusia Vladimir Putin.

Beberapa media Ukraina menghubungkan postingan Danilov tentang “program rudal” dengan klaim Zelensky tentang senjata jarak jauh, meskipun tidak ada bukti yang menunjukkan adanya hubungan.