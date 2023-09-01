Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Perkenalkan! Kapal Perang Baru India Mahendragiri Diluncurkan Hari Ini, Bukti Kemajuan Luar Biasa

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |17:30 WIB
Perkenalkan! Kapal Perang Baru India Mahendragiri Diluncurkan Hari Ini, Bukti Kemajuan Luar Biasa
Angkatan Laut India meluncurkan kapal perang India terbaru (Foto: PIB)




NEW DELHI - Angkatan Laut India di sebuah pernyataan mengatakan untuk meningkatkan kemampuan angkatan laut, Sudesh Dhankhar, istri Wakil Presiden Jagdeep Dhankhar, akan meluncurkan kapal perang terbaru India, Mahendragiri, di Mazagon Dock Shipbuilders Limited, Mumbai, pada hari ini, Jumat (1/9/2023) waktu setempat.

Mahendragiri adalah fregat siluman ketujuh dan terakhir dari Proyek 17A, yakni empat kapal perang sedang dibangun di Mazagon Dock Shipbuilders Limited dan sisanya di Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE), Kolkata, di bawah proyek tersebut.

Peluncuran kapal perang menandai tonggak penting dalam konstruksinya dan mengacu pada kapal yang memasuki perairan untuk pertama kalinya.

Sebelumnya, Presiden Droupadi Murmu meluncurkan Vindhyagiri, kapal perang keenam Proyek 17A, di GRSE pada 17 Agustus lalu.

“Peluncuran Mahendragiri merupakan bukti kemajuan luar biasa yang telah dicapai negara kita dalam membangun kekuatan angkatan laut yang mandiri,” terang pernyataan itu, dikutip The Hindustan Times.



      
