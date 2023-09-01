Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Topan Saola Diperkirakan Segera Mendarat, KJRI Hongkong Imbau WNI Waspada dan Berada di Tempat Aman

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |18:00 WIB
Topan Saola diperkirakan segera mendarat di Hong Kong (Foto: Antara/HO-BMKG)
Topan Saola diperkirakan segera mendarat di Hong Kong (Foto: Antara/HO-BMKG)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha mengatakan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong telah mengeluarkan imbauan kepada warga negara Indonesia (WNI) agar waspada terhadap Topan Saola.

"KJRI Hongkong mengimbau para WNI untuk meningkatkan kewaspadaan dan berada di tempat yang aman serta memantau informasi dari otoritas Hongkong," kata Judha melalui pesan singkat, Jumat (1/9/2023), dikutip Antara.

Dia menjelaskan bahwa Topan Saola diperkirakan akan melanda Hongkong pada 1 – 2 September. Selain angin kencang, Topan Saola juga berpotensi menyebabkan banjir di daerah sekitar pantai.

