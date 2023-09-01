Topan Saola Diperkirakan Segera Mendarat, KJRI Hongkong Imbau WNI Waspada dan Berada di Tempat Aman

JAKARTA - Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha mengatakan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong telah mengeluarkan imbauan kepada warga negara Indonesia (WNI) agar waspada terhadap Topan Saola.

"KJRI Hongkong mengimbau para WNI untuk meningkatkan kewaspadaan dan berada di tempat yang aman serta memantau informasi dari otoritas Hongkong," kata Judha melalui pesan singkat, Jumat (1/9/2023), dikutip Antara.

Dia menjelaskan bahwa Topan Saola diperkirakan akan melanda Hongkong pada 1 – 2 September. Selain angin kencang, Topan Saola juga berpotensi menyebabkan banjir di daerah sekitar pantai.