INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ketika Jet Tempur Siluman F-35 Australia Tiba di Jepang dan AS Kerahkan Pesawat Pembom B-1B di Halaman Belakang China

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |19:30 WIB
Ketika Jet Tempur Siluman F-35 Australia Tiba di Jepang dan AS Kerahkan Pesawat Pembom B-1B di Halaman Belakang China
Latihan militer digelar antara AS dengan Korsel dan Jepang untuk mengantisipasi ancaman Korut (Foto: The Eurasian Times)
A
A
A

CHINA - Di tengah meningkatnya kekhawatiran yang berasal dari ancaman yang ditimbulkan oleh China atau Tiongkok dan Korea Utara, baik Korea Selatan maupun Jepang telah mengambil langkah-langkah proaktif dengan memulai dan berpartisipasi dalam latihan militer bersama dengan sekutu utama mereka.

Pada 30 Agustus lalu, Amerika Serikat (AS) secara terpisah mengerahkan pesawat pengebom B-1B untuk latihan bersama dengan Korea Selatan dan Jepang, yang mencerminkan peningkatan kerja sama antar sekutu untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh saingan regional.

Kementerian Pertahanan Seoul melaporkan bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikat melakukan latihan udara bersama, yang mencakup partisipasi setidaknya satu pembom strategis B-1B AS.

Latihan ini merupakan bagian dari latihan militer kolaboratif tahunan antara kedua sekutu tersebut. Kementerian menyatakan bahwa jet tempur FA-50 dari Korea Selatan menemani pesawat tempur F-16 AS selama latihan untuk mengawal pesawat B-1B di atas Semenanjung Korea.

Ini menandai penerbangan kesepuluh yang dilakukan pesawat pengebom Amerika tahun ini. Latihan ini menunjukkan penerapan praktis “pencegahan yang diperluas” dan sikap pertahanan kolaboratif yang kuat.

Pengerahan “aset strategis AS” ini merupakan respons terhadap upaya Korea Utara baru-baru ini untuk meluncurkan kendaraan luar angkasanya, seperti yang disoroti dalam pernyataan kementerian.

      
Telusuri berita news lainnya
