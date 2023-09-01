Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

PBB Kirim Usulan Konkrit Kesepakatan Biji-bijian Laut Hitam ke Menlu Rusia

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |21:01 WIB
PBB Kirim Usulan Konkrit Kesepakatan Biji-bijian Laut Hitam ke Menlu Rusia
PBB telah mengirimkan kesepakatan baru soal biji-bijian Laut Hitam ke Menlu Rusia (Foto: Reuters)
A
A
A

NEW YORK - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ketua Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Kamis (31/8/2023) mengatakan telah mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri Rusia Lavrov yang menyampaikan "serangkaian usulan konkrit" untuk menciptakan kondisi bagi pembaruan inisiatif biji-bijian Laut Hitam.

"Kami memiliki beberapa solusi konkrit atas keprihatinan yang memungkinkan adanya akses efektif atau lebih efektif terhadap pangan dan pupuk Rusia ke pasar global dengan harga yang memadai," kata Guterres kepada wartawan dalam konferensi pers di kantor pusat PBB di New York, dikutip Antara.

"Kami yakin inisiatif Laut Hitam telah memberikan kontribusi yang sangat penting untuk membuat pasar pangan lebih memadai dalam mencapai tujuan kita dalam ketahanan pangan," lanjutnya, seraya menambahkan kesepakatan itu menurunkan harga dan menciptakan kondisi untuk akses ke pasar global di banyak negara.

"Kami percaya sangatlah penting memperbarui perjanjian ini. Dan di saat yang sama, kami memperhatikan permintaan Rusia, dan saya yakin kami memberikan usulan yang dapat menjadi dasar pembaruan perjanjian ini," ujarnya.

Namun Guterres menekankan pembaruan tersebut "harus stabil"

"Kami tidak bisa membuat inisiatif Laut Hitam yang berpindah dari krisis ke krisis, dari penundaan ke penundaan. Kami memerlukan sesuatu yang berhasil dan memiliki manfaat bagi semua orang," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
