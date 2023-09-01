Polda Lampung Tetapkan Selebgram Cantik sebagai Tersangka Kasus Jaringan Narkoba Internasional

BANDAR LAMPUNG - Adelia Putri Salma, selebgram asal Palembang, Sumatera Selatan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan keterlibatan dalam kasus narkoba jaringan internasional.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Diresnarkoba (Dirresnarkoba) Polda Lampung, Kombes Erlin Tangjaya kepada awak media, Kamis (31/8/2023).

Erlin mengatakan, setelah dilakukan serangkaian proses penyelidikan, polisi akhirnya menetapkan Adelia sebagai tersangka.

"Ya benar, APS sudah ditetapkan menjadi tersangka," ujar Erlin.

Mantan Wadirresnarkoba Polda Sumatera Selatan ini menambahkan, selain menetapkan Adelia Putri Salma sebagai tersangka, pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi.

"Untuk saksi-saksi sudah diperiksa, ada dua orang diantaranya inisial H dan L yang berhubungan dengan APS (Adelia Putri Salma) dan K (David alias Khadafi)," ucapnya.

Sebelumnya, selebgram asal Palembang ditangkap Ditresnarkoba Polda Lampung terkait dugaan keterlibatan jaringan narkoba internasional.