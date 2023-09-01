Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ibunya Tewas Dibunuh, Video Pengakuan Anak Korban Mengejutkan

Nanang Fahrurrozi , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |04:31 WIB
Ibunya Tewas Dibunuh, Video Pengakuan Anak Korban Mengejutkan
Ilustrasi/Foto: Istimewa
A
A
A

 

MERANGIN - Warga kabupaten Merangin, Jambi Kamis (31/8/2023) sekitar pukul 15.00 WIB digegerkan dengan adanya penemuan mayat jenis kelamin Perempuan bernama Cindi (25) warga Desa Salam Buku kecamatan Batang Masumai kabupaten Merangin, Jambi yang sudah Membusuk.

Usai ditemukan jasad korban di sekitar perkebunan warga, beredar sebuah rekaman anak korban yang saat itu dikabarkan hilang bersama korban.

 BACA JUGA:

Dalam percakapan anak korban yang masih berusia 4 tahun itu mengatakan jika ibunya berdarah-darah terkena pisau yang dibawa Angga yang tak lain suami korban. Bahkan anak korban tersebut menunjukkan di mana ibunya berada.

Terkait rekaman tersebut Kasat Reskrim Polres Merangin Iptu Mulyono saat dikonfirmasi akan mempelajari dan mendalaminya.

 

"Iya kita akan pelajari dan dalami, sambil menunggu hasil otopsi. Beberapa saksi juga sudah kita minta keterangan sehingga nanti kita akan tahu penyebabnya," jelas Mulyono, Kamis (31/8/2023).

Informasi yang berhasil dihimpun, Dikabarkan pada Rabu (30/8) Sekitar pukul 15.00 Wib, keluarga korban melaporkan jika anak mereka bernama Cindi bersama anaknya telah hilang beberapa hari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
