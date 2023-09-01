Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Satgas Karhutla Amankan 3 Orang Pelaku pada Kasus Kebakaran Hutan Muarojambi

Azhari Sultan , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |05:31 WIB
Satgas Karhutla Amankan 3 Orang Pelaku pada Kasus Kebakaran Hutan Muarojambi
Ilustrasi/Foto: Istimewa
JAMBI - Tim Satgas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Provinsi Jambi mengamankan 3 orang yang diduga melakukan pembakaran lahan perkebunan kelapa sawit milik warga dan pemerintah Desa Ramin di kawasan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muarojambi, Jambi yang ludes terbakar Rabu kemarin.

"Kita mengamankan 3 orang masyarakat yang ditengarai adalah pemilik lahan itu atau yang memiliki akses pada lahan itu," ungkap Dansatgas Karhutla Provinsi Jambi Brigjen TNI Supriono, Kamis (31/8/2023).

Dia menambahkan, pihaknya masih mendalami peran para pelaku pembakaran lahan tersebut.

"Kita juga akan melakukan mediasi yang baik sebagai pembelajaran yang baik bagi masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang serupa," tuturnya.

Menurutnya, satgas penegakan hukum terkait karhutla ini sudah ditegakkan. "Kami bersama kepolisian tetap berkomitmen dengan instansi terkait yang lain sepakat melakukan pembinaan masyarakat," imbuh Supriono.

Danrem 042/Garuda Putih (Gapu) ini juga akan melakukan tindakan tegas kepada siapa saja yang melakukan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi.

"Kita juga akan tegas dalam penegakan hukum ini. Kita akan lihat situasi ini, apakah ketiga pelaku ini sengaja membakar atau tidak sengaja, karena belum tentu pemilik juga yang membakar bisa aja ada hal-hal lain," tandasnya.

Saat ini, kata Supriono, pihaknya masih akan mendalami dan menyelidiki serta mencari tahu penyebab utamanya.

