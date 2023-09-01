Gempa M4 Guncang Bolaang Uki - Bolsel Sulut

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo (M) 4 mengguncang Bolaang Uki-Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Sulawesi Utara (Sulut), Jumat 1 September 2023, pukul 05.57 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 50 km Bolaang Uki - Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) pada koordinat 0.16 Lintang Utara – 123.59 Bujur Timur.

"Gempa Mag:4.0, 01-Sep-2023 05:57:57WIB, Lok:0.16LU, 123.59BT (50 km BaratDaya BOLAANGUKI-BOLSEL-SULUT), Kedlmn:118 Km," ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Angkasa Yudhistira)