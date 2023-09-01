Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kebakaran Melahap Mess Karyawan Tempat Hiburan di Jambi

Azhari Sultan , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |11:58 WIB
Kebakaran Melahap Mess Karyawan Tempat Hiburan di Jambi
Ilustrasi kebakaran (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAMBI - Mess karyawan Cafe Regent Bar & Launge di Jalan Sukarno Hatta, Palmerah, Kota Jambi terbakar jelang subuh tadi, Jumat (1/9/2023).

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran tersebut. Hanya saja, api nyaris membakar lokasi tempat hiburan malam tersebut.

Menurut saksi mata, saat terjadi kebakaran mes dalam kondisi kosong, sehingga tidak ada yang tahu asal api berasal. Namun, tiba-tiba api sudah membesar dan menyambar bagian lainnya.

"Tidak ada orang di mes, semua pada lagi kerja di cafe," ujar saksi mata tersebut, Jumat.

Diduga, api berasal dari konsleting listrik yang ada di mess karyawan tersebut. Bahkan, bagian atap mes dan bagian lainnya yang semi permanen ludes diamuk si jago merah.

Petugas Damkar Kota Jambi yang datang ke lokasi kejadian langsung memadamkan api yang terus membara. Atas kesigapan petugas, tempat hiburan malam yang tidak jauh dari mess yang terbakar tidak tersambar api lantaran berhasil dipadamkan petugas.

"Kebakaran tersebut menghanguskan mes karyawan dan kantor cafe Regent," ujar Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustari Affandi, Jumat.

