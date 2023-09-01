Mama Muda Tewas Dibunuh di Merangin, Pelakunya Ternyata Suami Siri

MERANGIN - Polisi telah menangkap pelaku pembunuhan terhadap mama muda di area perkebunan sawit Desa Salam Buku kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin, Jambi. Kasus ini berawal dari temuan jenazah korban SPH alias Sindy (26) yang menggegerkan warga sekitar pada Kamis (31/08/2023) sekira pukul 16.30 WIB.

Usai melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan meminta beberapa keterangan saksi, pihak Satreskrim Polres Merangin bergerak cepat dan mengamankan terduga pelaku.

Informasi yang berhasil dihimpun, polisi menangkap suami siri korban yakni Angga (30). Pelaku sebelumnya membuat laporan ke Polres Merangin jika istrinya telah hilang.

Namun, dari keterangan saksi-saksi dan beberapa bukti yang telah ditemukan, Angga suami siri korban diamankan pihak kepolisian karena diduga kuat sebagai pelaku pembunuhan terhadap Sindy (26).