Viral ODGJ Serang Polisi di Manado, Satu Orang Luka di Kepala

MANADO - Rekaman video Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Manado menyerang anggota polisi viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi saat ODGJ tersebut membuat keributan dengan senjata tajam kemudian polisi yang menerima laporan langsung ke lokasi.

Video tersebut berdurasi 1 menit 58 detik. HK yang berusia 60an tahun enam puluhan yang diduga menderita ODGJ menyerang anggota polisi.

Peristiwa ini terjadi pada Rabu (30/8/2023) siang. Anggota Polsek Tikala yang mendapat informasi ada keributan dengan pelaku membawa sentaja tajam langsung ke lokasi dan bermaksud mengamankan pelaku.

“Tak disangka pelaku yang memegang parang menyerang anggota,” ucap Kapolsek Tikala, Iptu Nelta Rengkung.

Bahkan tembakan peringatan dari polisi tidak digubris, alahan pelaku semakin beringas. Satu anggota polisi bernama Aiptu Malino yang mencoba menangkap pelaku terkena sabetan di bagian kepala.