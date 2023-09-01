Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jasad Aktivis Michelle Kurisi Dikubur dan Ditutupi Daun oleh KKB Teroris

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |15:08 WIB
Jasad Aktivis Michelle Kurisi Dikubur dan Ditutupi Daun oleh KKB Teroris
Jenazah Aktivis Papua yang Dibunuh KKB Teroris/ist
A
A
A

JAYAPURA - Kapolres Jayawijaya AKBP Heri Purnomo mengatakan, jenazah Michelle Kurisi Doga yang saat ini sudah berada di RSUD Wamena, dan dijadwalkan akan dievakuasi ke Jayapura, Jumat (1/9/2023).

"Memang benar ada rencana jenazah korban yang ditemukan di Kampung Koloyak, Distrik Kolowa, Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan, akan dievakuasi ke Jayapura ,"kata AKBP Heri Purnomo, dilansir Antaranews.com

Diakuinya, lokasi jasad korban memang berada di Kabupaten Lanny Jaya dan saat ditemukan kondisinya sudah dikubur serta ditutupi dengan dedaunan oleh KKB Papua.

Sebelum dievakuasi, anggota Reskrim Polres Jayawijaya terlebih dahulu melakukan olah tempat kejadian perkara(TKP). Jenazah korban tiba di RSUD Wamena sekitar pukul 15.30 WIT. "Pelaksanaan evakuasi berlangsung aman," kata AKBP Heri Purnomo,” pungkasnya.

Komandan Kodim 1702/Jayawijaya Letkol Cpn Athenius Murip, menyebutkan korban Michelle Kurisi meninggal Senin (28/8), proses evakuasi jenazah mengalami kesulitan dikarenakan medannya yang sulit dan terjal, selanjutnya jenazah dibawa ke RSUD Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

