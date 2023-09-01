Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Misteri Kematian Mama Muda dengan Kemaluan Dibakar dan Disayat Terungkap, Pelaku Suaminya Sendiri

Sarfandi , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |15:10 WIB
Misteri Kematian Mama Muda dengan Kemaluan Dibakar dan Disayat Terungkap, Pelaku Suaminya Sendiri
Jenazah seorang wanita dalam kondisi mengenaskan dibunuh suaminya sendiri (Foto: Sarfandi)
A
A
A

JAMBI - Jajaran Polres Merangin berhasil mengungkap penemuan jasad seorang ibu rumah tangga muda berinisial C (25) yang tewas dan membusuk di area kebun warga. Pelakunya ternyata suami korban sendiri, Ag (30).

Kasus itu terungkap setelah memeriksa saksi-saksi dan suami korban. Akhirnya, suami korban mengaku bahwa dirinya yang telah menghabisi nyawa istrinya dengan cara dipukul beberapa kali hingga pingsan lalu dibawa keluar ke lokasi penemuan mayat.

Kemudian, kemaluan korban disayat dan dibakar. Diduga pelaku membunuh korban karena cemburu melihat sang istri karaoke bersama anak paman korban serta kerap main tangan.

Korban merupakan warga RT 14, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.

Informasi yang didapat dari keluarga korban, memang korban dan suami sering ribut hingga sang suami kerap memukul korban. Lantaran korban pernah bercerita kepada keluarga bahwa suaminya sering cemburu terhadapnya disebabkan pernah melihat korban pergi karokean bersama anak paman korban sendiri.

Pengungkapan misteri kematian korban sendiri terbongkar setelah penyidik Satreskrim Polres Merangin memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga korban dan diduga pelaku yaitu suami korban sendiri bernama Ag (30).

Sang suami mengaku, dirinya menghabisi nyawa korban dengan cara memukul korban dengan kayu di bagian perut beberapa kali. Kemudian, membopongnya jauh dari pondok lalu kemaluannya disayat serta dibakar di lokasi tempat korban ditemukan di Desa Salang Buku, Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin, Jambi.

