Heroik! Prajurit Raider Kostrad Evakuasi Warga Sakit di Pedalaman Papua

NDUGA- Personel Satgas Pamtas Mobile Yonif Mekanis Raider 411/Pandawa Kostrad mengevakuasi seorang warga yang sakit keras menggunakan tandu di Pedalaman Papua, bertempat di Kampung Mumugu, Distrik Sawa Erma.

"Anggota kami di Pos Kout Batas Batu bersama warga setempat mengevakuasi Bapak Gasing (55) warga yang sakit keras untuk selanjutnya dengan menggunakan speed boat akan dibawa ke RSUD Agast," ujar Dansatgas Mobile Yonif Mekanis Raider 411/Pandawa Kostrad Letkol Inf Subandi, di Kota Keneyam, Kabupaten Nduga, Jumat (1/9/2023).

Dia mendapat laporan dari salah satu warga Bapak Ula, anggota Pos Kout Batas Batu dipimpin Dantonkses Satgas Letda Ckm Akhmad Fadlillah, bersama dengan warga langsung membantu proses evakuasi Bapak Gasing menggunakan tandu darurat menuju pelabuhan.

"Evakuasi tersebut dilakukan karena sakit yang diderita Pak Gasing harus segera mendapatkan penanganan lebih lanjut, sebelumnya secara rutin personil Kesehatan Pos Kout Batas Batu bersama Puskesmas Mumugu bersama-sama memberikan pelayanan kesehatan sebelum akhirnya sepakat harus segera di evakuasi," ujar Letkol Inf Subandi.

Sementara itu, Letda Ckm Akhmad Fadlillah selaku Dantonkses Satgas menambahkan, dirinya mendapatkan informasi untuk mengevakuasi Gasing, selanjutnya berkoordinasi dengan puskesmas agar segera dibawa ke RSUD Agast menggunakan speed boat untuk penanganan lebih lanjut.