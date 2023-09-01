Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jaga Ketahanan Pangan, Irjen Kementan: Sebagai Upaya Cegah Keterbatasan di Tahun Mendatang

Rizki Kurnia , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |15:31 WIB
Irjen Kementan Jan S Maringka (Foto: MPI)
SINGKAWANG - Irjen Kementan Jan Maringka mengajak semua pihak untuk menjaga ketahanan pagan dalam dialog bersama warga di Gereja GPIB Imanuel Kota Singkawang.

Jan Maringka bersama beberapa narasumber lainnya secara langsung mengajak masyarakat untuk berkontribusi dalam upaya ketahanan pangan di Indonesia, khususnya ketahanan pangan di Singkawang.

“Menjaga ketahanan pangan ini menjadi penting sebagai upaya mencegah terbatasnya ketersediaan pangan di tahun-tahun mendatang agar tak bernasib sama seperti beberapa negara lainnya yang mengalami kesulitan ketersediaan pangan,” kata Jan.

Setidaknya ada 200 orang perwakilan dari gereja-gereja Protestan Indonesia bagian barat atau GPIB yang mengikuti dialog jaga pangan di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat.

Selain berdialog, Jan Maringka juga menyerahkan bantuan benih lada dan pupuk kepada para kelompok tani. Serta secara simbolis menanam bibit pohon sebagai sebuah gerakan menanam.

