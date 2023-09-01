Bisnis Narkoba dari Lapas, Suami Selebgram Cantik Asal Palembang Jadi Tersangka

David dan istrinya jadi tersangka kasus narkoba. (Foto: Dok Ist)

LAMPUNG - Khadafi alias David, Narapidana Lapas Nusakambangan yang juga suami dari selebgram Adelia Putri Salma, ditetapkan menjadi tersangka. David diduga masih menjalankan bisnis narkoba jaringan internasional dari balik jeruji besi.

Informasi penetapan tersangka itu disampaikan Direktur Ditresnarkoba Polda Lampung Kombes Pol Erlin Tangjaya. "Sudah ditetapkan menjadi tersangka untuk David," ujar Erlin saat dikonfirmasi, Jumat (1/9/2023).

Tak hanya David, istrinya Adelia Putri Salma, serta dua rekannya yakni H dan L juga ditetapkan menjadi tersangka. Sebelumnya H dan L juga telah dilakukan pemeriksaan di Mapolda Lampung.

Erlin melanjutkan, saat ini keempatnya telah ditahan di Mapolda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan secara mendalam.

Sebelumnya, Polda Lampung sudah menetapkan selebgram Adelia Putri Salma menjadi tersangka. Adelia ditangkap atas keterlibatannya dalam kasus narkoba jaringan internasional.