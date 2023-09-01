Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Hilang saat Mendaki ke Gunung Bulu Sorongan, ASN Pangkep Ditemukan Tewas Terjepit Batu

Udin Syahruddin , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |17:20 WIB
Hilang saat Mendaki ke Gunung Bulu Sorongan, ASN Pangkep Ditemukan Tewas Terjepit Batu
Tim SAR saat evakuasi jenazah korban (foto: dok ist)
A
A
A

PANGKEP - Pendaki laki-laki bernama Fitrah Perdana yang dilaporkan hilang, akhirnya ditemukan oleh Tim SAR Gabungan dalam keadaan meninggal dunia di kawasan Gunung Bulu Sorongan dengan kondisi terjepit di bebatuan.

Jenazah tersebut merupakan alumni IPDN dan kini tercatat sebagai ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Sebelumnya korban dilaporkan melakukan pendakian seorang diri ke Gunung Sorongan, Desa Parenreng, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep pada Jumat (25/8) lalu.

"Tadi kami membagi beberapa group. Dan teman-teman SAR Gabungan telah melakukan penyisiran hari sebelumnya dengan menemukan jejak atau ceceran korban berupa sendal dan baut yang sangat menyengat. Sehingga hari ini pada pukul 9.50 wita korban ditemukan dalam keadaan meninggal, dan jenazah langsung di evakuasi ke rumah sakit yang dikawal langsung oleh polisi dan keluarga korban sendiri," ungkap Komandan Pos Basarnas Pare-pare, Dadang Tarkas, Jumat (1/9/2023).

Dalam proses evakuasi tersebut, Tim SAR Gabungan harus memakan waktu kurang lebih 2 jam setengah untuk menempuh perjalanan yang cukup ekstrim dan berbahaya ini.

"Perjalanan membutukan waktu kurang lebih 2 jam setengah untuk sampai ke kaki gunung. Dan kendala yang kami hadapi selama operasi SAR ini, memang kondisi saat ini sangat curam, dan batu terlepas dan cukup tebing juga. Di daerah sini juga memang cuaca sangat ekstrem dan sangat panas, sehingga itu menyulitkan rekan-rekan SAR Gabungan untuk melakukan pencarian dan evakuasi," jelasnya.

Sementara itu, Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau mengatakan bahwa korban bernama Fitrah Perdana merupakan alumni IPDN dan kini tercatat sebagai ASN di sekretariat daerah Kabupaten Pangkep.

"Korban Fitrah ini adalah salah satu staf Pemerintahan di Kabupaten Pangkep, meski beliau masih kurang lebih dua tahun sampai tiga tahun di Kabupaten Pangkep, dan salah satu anak IPDN dan memang kami tempatkan di bagian pemerintahan," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
penemuan mayat ASN Pangkep Mayat
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement