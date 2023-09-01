325 Hektare Lahan di Jambi Terbakar

JAMBI - Tim Satgas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Provinsi Jambi mencatat hingga akhir Agustus ini, kebakaran lahan di Jambi mencapai 325 hektare.

"Ini setelah kita sinkronkan datanya, jadi rata-rata selama Januari hingga Agustus ini, kebakaran lahan di Provinsi Jambi mencapai sekitar 325 hektar," ujar Dansatgas Karhutla Provinsi Jambi Brigjen TNI Supriono, Jumat (1/9/2023).

BACA JUGA: Satgas Karhutla Amankan 3 Orang Pelaku pada Kasus Kebakaran Hutan Muarojambi

Menurutnya, lahan yang terbakar berpencar-pencar tidak di satu wilayah karena sporadik. "Ada yang di Kabupaten Batanghari, Muarojambi dan Tanjunghabung Barat," katanya.

Diakuinya, lahan yang terbakar masih lahan air mineral. "Untuk lahan gambut masih belum banyak. Terakhir di Desa Ramin di kawasan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muarojambi, Jambi yang ludes terbakar Rabu kemarin yang lahan gambutnya terbakar hampir 10 hektare," katanya.

Supriono yang juga menjabat Danrem 042/Garuda Putih (Gapu) mengatakan, hingga saat ini penyebab kebakaran rata-rata masih dilakukan masyarakat.

"Kita masih belum mendapatkan gambaran dari faktor alam, dari konsleting atau disambar petir," imbuhnya.