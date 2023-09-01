Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Dukung Literasi, MNC Peduli Beri Bantuan Buku untuk Taman Baca di Yogyakarta

Yohanes Demo , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |20:06 WIB
Dukung Literasi, MNC Peduli Beri Bantuan Buku untuk Taman Baca di Yogyakarta
MNC Peduli memberikan bantuan buku untuk taman baca di Yogyakarta. (Foto: Yohanes Demo)
DIY - Taman Baca Masyarakat (TBM) Guyub Rukun yang berada di Dusun Jambon, Kalurahan Argosari, Kapanewon Sedayu, Yogyakarta memberikan semangat berliterasi kepada warga sekitar. Berdiri sejak tahun 2015 silam, taman baca ini geliat kegiatannya masih dapat terus bertahan walaupun sempat hanya berfokus pada kegiatan peminjaman buku dan bimbingan belajar.

Keterbatasan dana dan juga sumber daya manusia untuk mengelola taman baca tidak menyurutkan Triyanto, selaku Pendiri TBM Guyub Rukun untuk terus mengembangkan taman baca ini.

 BACA JUGA:

Melihat semangat Triyanto dalam mengelola taman baca, MNC Peduli tergerak untuk memberikan suntikan semangat dengan memberikan bantuan ratusan buku bacaan anak. Pemberian buku ini diserahkan secara langsung oleh perwakilan MNC Peduli pada Jumat (1/9/2023).

Ketua MNC Peduli, Jessica Tanoesoedibjo berharap dengan kegiatan ini pihaknya dapat mendorong minat literasi. Terlebih, kata dia, hal ini juga sejalan dengan Gerakan MNC Peduli yang terus konsisten dalam upaya meningkatkan literasi anak Indonesia dalam program Generasi Cerdas Anak Bangsa yang sudah berjalan sejak lama dan telah mencakup beberapa kota dan kabupaten di Indonesia baik di pulau Jawa, Sumatera hingga Nusa Tenggara Timur.

 BACA JUGA:

“Program generasi cerdas anak bangsa tentunya ini diharapkan untuk meningkatkan literasi dan kecerdasan anak-anak di Indonesia dengan harapan kita bisa mencapai Indonesia emas di tahun 2045,” ujar Jessica.

