Dukung Literasi, MNC Peduli Beri Bantuan Buku untuk Taman Baca di Yogyakarta

DIY - Taman Baca Masyarakat (TBM) Guyub Rukun yang berada di Dusun Jambon, Kalurahan Argosari, Kapanewon Sedayu, Yogyakarta memberikan semangat berliterasi kepada warga sekitar. Berdiri sejak tahun 2015 silam, taman baca ini geliat kegiatannya masih dapat terus bertahan walaupun sempat hanya berfokus pada kegiatan peminjaman buku dan bimbingan belajar.

Keterbatasan dana dan juga sumber daya manusia untuk mengelola taman baca tidak menyurutkan Triyanto, selaku Pendiri TBM Guyub Rukun untuk terus mengembangkan taman baca ini.

Melihat semangat Triyanto dalam mengelola taman baca, MNC Peduli tergerak untuk memberikan suntikan semangat dengan memberikan bantuan ratusan buku bacaan anak. Pemberian buku ini diserahkan secara langsung oleh perwakilan MNC Peduli pada Jumat (1/9/2023).

Ketua MNC Peduli, Jessica Tanoesoedibjo berharap dengan kegiatan ini pihaknya dapat mendorong minat literasi. Terlebih, kata dia, hal ini juga sejalan dengan Gerakan MNC Peduli yang terus konsisten dalam upaya meningkatkan literasi anak Indonesia dalam program Generasi Cerdas Anak Bangsa yang sudah berjalan sejak lama dan telah mencakup beberapa kota dan kabupaten di Indonesia baik di pulau Jawa, Sumatera hingga Nusa Tenggara Timur.

“Program generasi cerdas anak bangsa tentunya ini diharapkan untuk meningkatkan literasi dan kecerdasan anak-anak di Indonesia dengan harapan kita bisa mencapai Indonesia emas di tahun 2045,” ujar Jessica.