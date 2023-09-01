Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Dapat Ratusan Buku dari MNC Peduli, Anak-Anak Taman Baca Guyub Rukun Bersuka Cita

Yohanes Demo , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |22:20 WIB
Aank-anak Taman Baca Guyub Rukun dapat buku dari MNC Peduli/Foto: Yohanes Demo
A
A
A

 

BANTUL - Keceriaan puluhan anak-anak di Taman Baca Masyarakat (TBM) Guyub Rukun yang berada di Dusun Jambon, Kalurahan Argosari, Kapanewon Sedayu, Bantul, terpancar begitu nyata saat menerima paket ratusan bahan bacaan yang diberikan oleh MNC Peduli kepada mereka pada Jumat (01/09/2023).

Dengan antusiasme tinggi, mereka begitu gembira menyambut kedatangan tim MNC Peduli di tempat biasa mereka berkumpul untuk membaca dan bermain. Salah satunya, dirasakan oleh Cika Alif Al Husna. Dia begitu bersemangat saat tim MNC Peduli mulai membagikan ratusan buku tersebut kepadanya dan teman-teman sebayanya.

“Senang, bisa baca-baca buku baru,” kata dia dengan nada polos.

Gadis cilik yang baru duduk di bangku kelas 5 SD ini mengaku memiliki kegemaran membaca. Bahkan, hampir setiap hari sepulang sekolah dia selalu meluangkan waktu berkunjung ke taman baca tersebut. Dia lebih memilih melakukan aktivitas membaca ketimbang bermain gawai.

Menurutnya, membaca menjadi kegiatan yang menyenangkan karena ada banyak hal yang bisa dia ketahui melalui buku.

“Lebih senang baca buku, karena kalau belajar dari buku saya langsung bisa paham sama pelajaran yang ada di sekolah,” ungkapnya.

