HOME NEWS JATENG

Jalan Sehat Perpisahan Dimeriahkan Jersey Thanks To Ganjar

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |08:12 WIB
Jalan Sehat Perpisahan Dimeriahkan Jersey <i>Thanks To</i> Ganjar
Warga yang mengikuti jalan sehat di Kebumen pakai jersey 'Thanks to Ganjar' (Foto: MPI)
A
A
A

KLATEN - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo akan menghadiri acara jalan sehat bersama ratusan warga di alun-alun Kabupaten Klaten. Acara itu merupakan perpisahan bersama Ganjar Pranowo yang akan purnatugas sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng).

Pantauan MNC Portal Indonesia sekitar pukul 06.20 WIB ratusan peserta jalan sehat telah memadati alun-alun Kabupaten Klaten. Nampak para peserta mengenakan jersey berwarna coklat bertuliskan 'thanks to Pak Ganjar', bergambar wajah politikus PDI Perjuangan tersebut.

Para peserta nampak antusias menunggu kehadiran Ganjar di lokasi. Scara itu rencananya akan di mulai pukul 07.00 WIB.

"Ya pengen bangat mas ketemu Pak Ganjar," ujar salah satu peserta, Jum'at (01/9/2023).

Alun-alun Kabupaten Klaten menjadi titik start dan finish acara jalan sehat bersama Gubernur Jawa Tengah ini. Peserta akan menyusuri Jalan Pemuda ke arah Stadion Trikoyo hingga kembali ke titik awal.

