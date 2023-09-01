Advertisement
HOME NEWS JATENG

Acara Jalan Sehat di Klaten, Ibu-Ibu Teriaki Ganjar Presiden

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |08:17 WIB
Acara Jalan Sehat di Klaten, Ibu-Ibu Teriaki Ganjar Presiden
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hadiri acara jalan sehat di Alun-Alun Klaten, Jumat (1/9/2023). (MPI/Danandaya)
KLATEN - Bakal calon presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, hadir di acara jalan sehat bersama warga di Alun-alun Klateng. Sebagian peserta jalan sehat meneriaki Ganjar presiden.

Terdengar suara ibu-ibu yang cukup histeris meneriaki Ganjar saat Gubernur Jawa Tengah itu tiba di lokasi.

"Pak Ganjar, Pak Ganjar, Pak Ganjar Presiden 2024," kata salah satu peserta, Jum'at (1/9/2023).

Ibu itu juga terkagum-kagum dengan ketampanan Ganjar Pranowo. Ganjar tampak mengenakan pakaian olahraga berwarna hitam dengan tambahan aksesori topi.

"Pak Ganjar ganteng bangat, aku terpesona dengan Pak Ganjar," katanya.

Sementara, berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, Ganjar tiba di Alun-Alun Klaten sekitar pukul 07.00 WIB. Kedatangan Ganjar menjadi serbuan warga yang ingin bersalaman hingga berfoto bersama dia.

