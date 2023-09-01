Ganjar Pranowo Pamit di Hadapan Ribuan Relawan Kebencanaan Desa Se-Klaten

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pamit di hadapan ribuan relawan kebencanaan desa se-Klaten, Jumat (1/9/2023). (MPI/Danandaya)

KLATEN - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pamit kepada ribuan relawan Kebencanaan Desa se-Kabupaten Klaten. Ia akan purnatugas sebagai Gubernur Jawa Tengah pada Selasa (5/9/2023).

"Bapak-ibu, sekali lagi saya mohon pamit karena tanggal 5 nanti sudah pensiun. Saya berharap betul teman-teman relawan hari ini semangat terus, nilai kemanusian yang adil dan beradab diwujudkan dalam aksi konkret," kata Ganjar di Alun-Alun Klaten, Jawa Tengah, Jumat (1/9/2023).

Sebagaimana diketahui, sebanyak 401 desa atau kelurahan yang ada di Kabupaten Klaten masing-masing memiliki 15 orang relawan kebencaan. Pengukuhan sebanyak 6.015 relawan itu digelar karena sadar wilayah klaten rawan akan bencana.

Selain merasa senang akan acara ini, Ganjar Pranowo yang juga bacapres Perindo itu meminta kepada relawan untuk senantiasa membantu masyarakat dengan penuh rasa cinta.

Saat ini Indonesia sedang dilanda kekeringan. Untuk itu, para relawan yang telah dikukuhkan dapat bergerak menjalankan tugasnya.