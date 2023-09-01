Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Pranowo Pamit di Hadapan Ribuan Relawan Kebencanaan Desa Se-Klaten

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |11:06 WIB
Ganjar Pranowo Pamit di Hadapan Ribuan Relawan Kebencanaan Desa Se-Klaten
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pamit di hadapan ribuan relawan kebencanaan desa se-Klaten, Jumat (1/9/2023). (MPI/Danandaya)
A
A
A

KLATEN - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pamit kepada ribuan relawan Kebencanaan Desa se-Kabupaten Klaten. Ia akan purnatugas sebagai Gubernur Jawa Tengah pada Selasa (5/9/2023).

"Bapak-ibu, sekali lagi saya mohon pamit karena tanggal 5 nanti sudah pensiun. Saya berharap betul teman-teman relawan hari ini semangat terus, nilai kemanusian yang adil dan beradab diwujudkan dalam aksi konkret," kata Ganjar di Alun-Alun Klaten, Jawa Tengah, Jumat (1/9/2023).

Sebagaimana diketahui, sebanyak 401 desa atau kelurahan yang ada di Kabupaten Klaten masing-masing memiliki 15 orang relawan kebencaan. Pengukuhan sebanyak 6.015 relawan itu digelar karena sadar wilayah klaten rawan akan bencana.

Selain merasa senang akan acara ini, Ganjar Pranowo yang juga bacapres Perindo itu meminta kepada relawan untuk senantiasa membantu masyarakat dengan penuh rasa cinta.

Saat ini Indonesia sedang dilanda kekeringan. Untuk itu, para relawan yang telah dikukuhkan dapat bergerak menjalankan tugasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement