Rapat Paripurna Terakhir, Ganjar Pamit Sampaikan Terima Kasih ke DPRD Jateng

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo yang juga bakal calon presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo mengucapkan terima kasih kepada DPRD Jateng karena selalu mendukung berbagai kebijakan yang diinisiasinya selama dua periode memimpin Jateng.

Hal itu disampaikan Ganjar saat mengikuti rapat paripurna terakhir sebagai Gubernur Jateng di Kantor DPRD Jateng, Kota Semarang, Kamis 31 Agustus 2023. Seperti diketahui, Ganjar akan purnatugas pada 5 September 2023 mendatang.

“Ini paripurna terakhir, maka saya pamit sama teman-teman dari DPRD, maka saya menyampaikan terima kasih dukungannya luar biasa,” kata Ganjar di lokasi.

Ganjar mengatakan, kawan-kawan DPRD Jateng selalu membuka ruang diskusi di tengah perdebatan yang kerap terjadi ketika menyusun kebijakan dan program untuk masyarakat Jateng.

Kendati begitu, lanjut Ganjar, tujuan dari perdebatan itu untuk memajukan pembangunan maupun menyelesaikan berbagai persoalan di Jateng. Misalnya, penurunan kemiskinan, penyediaan akses pendidikan yang luas, dan sebagainya.

BACA JUGA: Kisah Ganjar Pranowo LDR dengan Siti Atikoh S2 ke Jepang dan Merawat Anaknya Sendirian

Bersama DPRD Jateng, Ganjar berhasil menelurkan banyak kebijakan dan program berdampak. Di antaranya inisiasi bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), insentif guru keagamaan, hingga program Tuku Lemah Oleh Omah.

“Itu yang kami terharu dan senang. Di tengah perdebatan yang sering kali keras, ada hasil yang bagus,” kata Ganjar.