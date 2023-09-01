Advertisement
HOME NEWS JATENG

Rapat Paripurna Terakhir, Ganjar Pamit Sampaikan Terima Kasih ke DPRD Jateng

Eka Setiawan , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |11:36 WIB
Rapat Paripurna Terakhir, Ganjar Pamit Sampaikan Terima Kasih ke DPRD Jateng
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo rapat paripurna terakhir bersama DPRD Jateng (Foto: Eka Setiawan)
A
A
A

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo yang juga bakal calon presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo mengucapkan terima kasih kepada DPRD Jateng karena selalu mendukung berbagai kebijakan yang diinisiasinya selama dua periode memimpin Jateng.

Hal itu disampaikan Ganjar saat mengikuti rapat paripurna terakhir sebagai Gubernur Jateng di Kantor DPRD Jateng, Kota Semarang, Kamis 31 Agustus 2023. Seperti diketahui, Ganjar akan purnatugas pada 5 September 2023 mendatang.

“Ini paripurna terakhir, maka saya pamit sama teman-teman dari DPRD, maka saya menyampaikan terima kasih dukungannya luar biasa,” kata Ganjar di lokasi.

Ganjar mengatakan, kawan-kawan DPRD Jateng selalu membuka ruang diskusi di tengah perdebatan yang kerap terjadi ketika menyusun kebijakan dan program untuk masyarakat Jateng.

Kendati begitu, lanjut Ganjar, tujuan dari perdebatan itu untuk memajukan pembangunan maupun menyelesaikan berbagai persoalan di Jateng. Misalnya, penurunan kemiskinan, penyediaan akses pendidikan yang luas, dan sebagainya.

Bersama DPRD Jateng, Ganjar berhasil menelurkan banyak kebijakan dan program berdampak. Di antaranya inisiasi bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), insentif guru keagamaan, hingga program Tuku Lemah Oleh Omah.

“Itu yang kami terharu dan senang. Di tengah perdebatan yang sering kali keras, ada hasil yang bagus,” kata Ganjar.

