HOME NEWS JATENG

Tinjau Kesiapan Atlet Asian Para Games, Angela Tanoesoedibjo: Kita Bisa Banggakan Indonesia!

Romensy August , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |16:38 WIB
Tinjau Kesiapan Atlet Asian Para Games, Angela Tanoesoedibjo: Kita Bisa Banggakan Indonesia!
Angela Tanoesoedibjo tinjau kesiapan Atlet Asian Para Games (Foto: MPI)
A
A
A

SOLO - Chef de Mission (CdM) Indonesia untuk Asian Para Games 2022, Angela Tanoesoedibjo menyatakan siap memenuhi kebutuhan kontingen Indonesia.

Dia berharap, agar para atlet mampu meraih prestasi tertinggi.

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Ekonomi Digital & Kreatif itu sempat menengok persiapan para paraatlet di Solo sebelum terbang ke Tiongkok untuk ajang Asian Para Games (AiPG), 22-28 Oktober 2023 mendatang.

Sementara itu sejumlah cabor yang ia tinjau yakni Badminton, Cycling, dan Tenis Meja.

“Kami juga input (permintaan) kawan-kawan atlet pelatih, apa yang bisa kami support untuk kita bisa sama-sama membanggakan Indonesia,” ujarnya di lokasi, Jumat (1/9/2023).

