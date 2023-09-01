Geger! WN Amerika Instruktur Helikopter Penerbad Tewas di Apartemen

WN Amerika instruktur di Penerbad ditemukan tewas di apartemennya di Semarang. (Foto: Dok Ist)

SEMARANG – Seorang Warga Negara Asing (WNA) berkebangsaan Amerika Serikat (AS), Scott Matthew (46) ditemukan tewas di apartemennya di Kota Semarang, Jumat (1/9/2023). Dia merupakan dosen tamu di Pusat Pendidikan (Pusdik) Penerbangan Angkatan Darat (Penerbad).

Dia ditemukan tewas oleh petugas kebersihan apartemen sekira pukul 07.00 WIB. Lokasinya di Jalan Sinabung, Kecamatan Candisari, kota Semarang.

BACA JUGA:

“Saat memeriksa WNA tersebut ternyata sudah meninggal dunia,” kata Kapolsek Candisari Iptu Handri Kristanto.

BACA JUGA:

Menurut Kapolsek, Scott merupakan dosen tamu yang bertugas sebagai instruktur helikopter sejak November 2022 di Penerbad Semarang. Berdasarkan identifikasi dan pemeriksaan Unit Inafis Satuan Reskrim Polrestabes Semarang, penyebab meninggalnya korban karena sakit. Saksi juga mengemukakan Scott kerap mengeluhkan kesehatannya beberapa bulan terakhir.