HOME NEWS JATENG

Senggolan di Jalan Raya, Pemabuk Ini Todongkan Pistol ke Kerumunan Warga

Eka Setiawan , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |17:29 WIB
Senggolan di Jalan Raya, Pemabuk Ini Todongkan Pistol ke Kerumunan Warga
Pemabuk todong warga di jalan (foto: dok ist)
A
A
A

SEMARANG – Seorang pria mabuk tampak menodongkan pistol di keramaian warga di Jalan Gajah Raya, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. Insiden Jumat (1/9/2023) dini hari sekira pukul 00.15 WIB.

Pria tersebut akhirnya ditangkap aparat Polsek Gayamsari. Pria tersebut bernama Fendy Mulyono (49) warga Plamongan Sari, Kota Semarang. Aksi pria itu viral di media sosial, salah satunya di akun @infokejadiansemarang.new. Saat beraksi, tampak seorang perempuan berusaha menghalau pria yang membawa senjata itu.

Kapolsek Gayamsari Kompol Hengky Prasetyo mengatakan, informasi awal yang diterima anggotanya ada aksi begal di lokasi tersebut. Setelah anggotanya datang, ternyata peristiwa cekcok di jalan berawal dari serempetan mobil Fendy dan seorang pemotor.

“Awal mulanya hanya senggolan antara pengendara mobil dan motor,” ungkap Kompol Hengky di kantornya, Jumat.

Halaman:
1 2
      
