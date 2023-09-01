Sigap Bencana, Ganjar Kukuhkan Sekitar 6.000 Relawan Kebencanaan Se-Kabupaten Klaten

KLATEN - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo --yang juga Bacapres Partai Perindo-- mengukuhkan sekitar 6.000 relawan kebencanaan desa dan kelurahan se-Kabupaten Klaten di Alun-Alun Klaten pada Jumat (1/9/2023).

Pada kesempatan itu, Ganjar menyampaikan ihwal pentingnya peranan relawan kebencanaan dalam membantu masyarakat. Motivasi tersebut terus digulirkan Ganjar sejak pertama kali menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah periode pertama tahun 2013.

Alhasil, sejumlah bencana di Jawa Tengah yang terjadi saat itu dapat diantisipasi dan ditanggulangi atas kesigapan Ganjar dalam merespons bencana.

Tahun 2014, Ganjar pun menjadi gubernur pertama yang menerima penghargaan atas keberhasilan mengatasi bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Saya pernah diminta BNPB bicara soal pengelolaan bencana dan saat itu kemudian kami rutin diminta untuk beri masukan. Tahun berikutnya untuk pertama kali gubernur yang diberikan sertifikat penanggulangan bencana itu dari Jawa Tengah," ujar Ganjar di lokasi.

Gubernur Jawa Tengah dua periode itu turut memberikan apresiasi kepada jajaran Pemkab Klaten yang telah menggerakkan relawan kebencanaan di tingkar desa dan kelurahan.

Terlebih di musim kemarau seperti sekarang, banyak daerah yang dilanda kekeringan dan kesulitan air bersih.