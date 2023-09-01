Saat Ribuan Warga Klaten Berbondong-bondong Kenakan Kaos Thanks to Pak Ganjar

KLATEN - Ribuan warga Klaten kompak mengenakan kaos bertuliskan ‘Thanks To Pak Ganjar’ pada Jumat (1/9/2023).

Aksi itu sebagai bentuk apresiasi warga kepada Gubernur Jawa Tengah --yang juga Bacapres Partai Perindo-- Ganjar Pranowo yang telah memimpin selama dua periode.

Momen itu terjadi saat acara Jalan Sehat Bersama Gubernur Jawa Tengah dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Klaten ke-219 yang digelar di Alun-Alun Klaten.

Salah satu warga Klaten bernama Rambat yang juga mengikuti jalan sehat bersama orang nomor satu di Jawa Tengah pun menyampaikan terima kasih ke Ganjar.

Dampak kemajuan di Jawa Tengah nyata dan dirasakan warga selama dipimpin Ganjar dua periode sejak tahun 2013. Salah satunya program Lapak Ganjar yang telah membantu pelaku usaha kecil.

"Kami senang (Ganjar Pranowo) merakyat, suka mempromosikan dagangan-dagangan (UMKM) termasuk punya adik saya. Banyak ya (kemajuan di Klaten). Klaten lebih maju lagi dan ke depannya semoga lebih maju," ujar Rambat.

Oleh karena itu, Rambat bersama warga Klaten juga mendukung pria berambut putih itu untuk mengemban tugas yang lebih besar di tingkat nasional terkait pencalonan presiden di 2024.

Rambat meyakini, Ganjar akan membawa banyak kemajuan di Indonesia seperti yang telah ditunjukkan di Jawa Tengah.

"Sukses selalu Pak Ganjar dan sehat-sehat selalu. Kami insya Allah mendukung sekali (Ganjar Presiden)," tutup Rambat.

Dalam kesempatan itu, Ganjar mengungkapkan cerita kala pertama kali kampanye Pilgub 2013, Klaten menjadi tempat pertama digelarnya program Jateng Bersholawat yang dihadiri puluhan ribu orang.