MNC Peduli Adakan Seminar Deteksi Dini Katarak di Banyumas

BANYUMAS – MNC Peduli melakukan menggelar seminar ‘Deteksi Dini dan Penanganan Katarak’ di Rumah Sakit Amanah Sumpyuh Kabupaten Banyumas, Jumat (1/9/2023). Seminar ini diikuti peserta dari kader Puskesmas 1 dan 2 Sumpyuh, kader Puskesmas 1 dan 2 Tambak, serta kader Puskesmas 1 dan 2 Kemranjen.

Para kader puskesmas setempat mendapat penjelasan dari dr Setiawan Arif Wibowo, Sp.M terkait bagaimana deteksi dini dan penanganan katarak.

Dalam penjelasannya, dr Setiawan menerangkan bagaimana tanda-tanda penyakit katarak, bagaimana cara mendeteksinya dan bagaimana cara penanganannya. Selain itu, juga dibahas bagaimana mendeketsi katarak dengan cara mudah dan bisa dilakukan siapa saja.

Kegiatan MNC Peduli diapresiasi pihak rumah sakit dan para peserta serta pasien katarak. Menurut mereka, kegiatan MNC Peduli ini sangat bermanfaat bagi para penderita penyakit mata katarak agar bisa terdeteksi dan mendapat penanganan secara cepat dan tepat.