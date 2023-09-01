Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Silaturahmi dengan Umat Kristen Se-Jateng, Ganjar Pranowo Disambut Antusias Pelajar

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |19:48 WIB
Silaturahmi dengan Umat Kristen Se-Jateng, Ganjar Pranowo Disambut Antusias Pelajar
Ganjar Pranowo disambut antusias pelajar. (Foto: Achmad Al Fiqri)
A
A
A

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri acara silaturahmi Kebangsaan Bersama Umat Kristen se-Jateng di Holy Stadium Marina Semarang, Jawa Tengah, Jumat (1/9/2023). Dalam acara itu, Ganjar disambut meriah oleh para peserta yang sebagian besar dihadiri oleh siswa-siswi di Semarang.

Dari pantuaan MPI di lapangan, Ganjar yang mengenakan kemeja putih dan celana panjang bewarna hitam, tiba di lokasi sekitar pukul 15.12 WIB. Setibanya, Ganjar disambut oleh Yayasan Terang Bagi Sejahtera Bangsa yang merupakan penyelenggara acara tersebut. Sebelum memasuki ruang, Ganjar mebghadiri acara tertutup.

 BACA JUGA:

Setelah itu, Ganjar berjalan ke arah gall yang menjadi lokasi acara. Saat berjalan di sana, siswa-siswi yang menjadi peserta acara tersebut menyambut Ganjar. Dengan senang hati, Ganjar meladeni salaman yang dilayangkan para peserta tersebut. Bahkan, Ganjar nampak mengajak para pelajar itu untuk selfie.

 BACA JUGA:

Nampak, raut muka gembira terpancar dari anak-anak yang hadir dalam acara tersebut. Sesekali, Ganjar mengusap kepala salah satu peserta. Setelah memasuki ruangan, Ganjar dosambut meriah. Nama Ganjar, diserukan oleh peserta yang sebagian besar merupakan anak-anak itu.

Halaman:
1 2
      
