HOME NEWS JATENG

Cerita Ganjar Pranowo soal SMKN Jateng, Jokowi Minta Direplikasi ke Seluruh Indonesia

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |19:55 WIB
Ganjar Pranowo silaturahmi dengan Umat Kristen Se-Jateng. (Foto: Achmad Al Fiqri)
Ganjar Pranowo silaturahmi dengan Umat Kristen Se-Jateng. (Foto: Achmad Al Fiqri)
SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menceritakan kala meyakinkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikhwal SMKN Jateng merupakan solusi untuk menekan angka kemiskinan.

Momen itu dibagikan Ganjar saat menghadiri acara silaturahmi Kebangsaan Bersama Umat Kristen Se-Jateng di Holy Stadium Marina Semarang, Jawa Tengah, Jumat (1/9/2023).

Bacapres yang didukung Partai Perindo itu bercerita, pihaknya berinvestasi selama tiga tahun untuk siswa-siswi SMKN Jateng yang sebagian besar berasal dari keluarga tak mampu.

"Pada tahun keempat mereka sudah bekerja, maka kemiskinan di keluarganya langsung bisa diambil alih, ditake-over oleh anak ini. Itu sangat luar biasa. 'Maka Pak, kalau ini bisa direplikasi di manapun di seluruh Indonesia, saya kira penurunan angka kemiskinan bisa jauh lebih ditekan dan itu melalui dengan pendidikan'," kata Ganjar saat menirukan percakapan dengan Jokowi.

Ganjar mengaku tak menduga, usulannya itu langsung direspons positif oleh Jokowi. Kata Ganjar, Jokowi langsung memerintahkan Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk menyambangi SMKN Jateng.

"Dia (Jokowi) menyampaikan 'Saya akan minta Menteri Pendidikan datang ke Semarang untuk melihat dan mereplikasi itu’," tutur Ganjar.

Dengan demikian, kata Ganjar, pemerintah dapat memberi kesempatan bagi anak-anak tak mampu untuk bisa mengenyam pendidikan. Untuk itu, ia meyakini, nasib keluarga miskin dapat berubah.

"Maka kita akan bisa memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita dari keluarga tidak mampu bisa sekolah, bisa merubah nasib sehingga bisa merubah nasib keluarga," tuturnya.

Sekadar informasi, Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim untuk membawa program pendidikan SMKN Jateng ke tingkat nasional.

