HOME NEWS JATENG

Nana Sudjana Jadi Pj Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo: Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |20:06 WIB
Nana Sudjana Jadi Pj Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo: <i>Mboten</i> Korupsi, <i>Mboten Ngapusi</i>
Ganjar Pranowo (Foto: Dok Okezone)
SEMARANG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan telah menunjuk Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana sebagai Pj Gubernur Jawa Tengah menggantikan Ganjar Pranowo yang akan purnatugas pada 5 September 2023.

Ganjar berharap Nana tak korupsi dan dapat meneruskan program yang telah berjalan. Ia pun meminta agar Nana dapat menghadirkan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

"Mboten korupsi, mboten ngapusinya, insyaallah tetap berjalan, dan kemudian governance dalam pemerintahnya berjalan, layanan masyarakat yang mudah, murah tetap berjalan," tutur Ganjar saat ditemui di Keuskupan Agung Semarang, Jateng, Jumat (1/9/2023).

Ganjar pun mengucapkan selamat datang kepada Nana yang telah ditunjuk sebagai Pj Gubernur Jateng. Menurutnya, Nana memiliki kapasitas yang mumpuni untuk bisa memimpin Jateng.

"Ya selamat datang, saya kira Presiden juga sudah memilih, beliau sudah punya pengalaman yang cukup bagus, hari ini sebagai Komjen," tutur Ganjar

"Sehingga sangat paham apa yang mesti dilakukan dalam konteks governance, atau pas lah. Beliau polisi, punya pengalaman penegakan hukum, punya pengalaman sebagai auditor gitu kan. Semoga in line," tandasnya.

Halaman:
1 2
      
