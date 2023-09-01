Penuh Haru, Pengurus Keuskupan Agung Semarang Doakan Ganjar Raih Cita-Cita Lebih Besar

SEMARANG - Kinerja Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mendapat apresiasi dari pengurus Keuskupan Agung Semarang. Apresiasi itu dilayangkan saat Ganjar bersilaturahmi di Keuskupan Agung Semarang, Jumat (1/9/2023).

Salah satu pujian, dilayangkan oleh suster Keuskupan Semarang, Rosali. Momen haru terjadi saat Rosali sampaikan apresiasi. Dengan menitikam air mata, ia merasa terharu atas kinerja Ganjar.

"Saya terharu. Baru kali ini saya bertatap muka dengan Pak Ganjar meskipun sudah sering mendengar, sering melihat fotonya tapi dalam pembicaraan secara langsung itu langsung teduh ya," ucap Rosali dengan suara tersedu-sedu.

Kendati demikian, Rosali merasa nyaman dan terayomi. Menurutnya, Ganjar pemimpin yang bisa membuat rakyat nyaman, dapat menyelesaikan masalah.

"Seorang pemimpin yang membuat nyaman yang membuat teduh akhirnya segala sesuatu itu terselesaikan, persoalan besar jadi kecil, besar-kecil tidak terbesar kan," ucap Rosali.

"Jadi hal ini menjadi syukur bagi kami para suster juga merasa dilayani, apalagi di dalam pemerintahan kelurahan kecamatan dan seterusnya. Untuk itu terima kasih atas pelayanan Bapak melalui para pejabat yang melayani langsung di berbagai tempat," tambahnya.

Sementara itu, Romo FX Fransiskus Sugiyono mengucapkan terima kasih atas kinerja Ganjar sebagai Gubernur Jateng. Kinerja Bacapres yang didukung Partai Perindo itu telah membuat wilayah Jateng damai.