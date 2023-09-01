Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Penuh Haru, Pengurus Keuskupan Agung Semarang Doakan Ganjar Raih Cita-Cita Lebih Besar

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |22:01 WIB
Penuh Haru, Pengurus Keuskupan Agung Semarang Doakan Ganjar Raih Cita-Cita Lebih Besar
Ganjar ketika silaturahmi ke Keuskupan Agung Semarang/Foto: MPI
A
A
A

 

SEMARANG - Kinerja Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mendapat apresiasi dari pengurus Keuskupan Agung Semarang. Apresiasi itu dilayangkan saat Ganjar bersilaturahmi di Keuskupan Agung Semarang, Jumat (1/9/2023).

Salah satu pujian, dilayangkan oleh suster Keuskupan Semarang, Rosali. Momen haru terjadi saat Rosali sampaikan apresiasi. Dengan menitikam air mata, ia merasa terharu atas kinerja Ganjar.

 BACA JUGA:

"Saya terharu. Baru kali ini saya bertatap muka dengan Pak Ganjar meskipun sudah sering mendengar, sering melihat fotonya tapi dalam pembicaraan secara langsung itu langsung teduh ya," ucap Rosali dengan suara tersedu-sedu.

Kendati demikian, Rosali merasa nyaman dan terayomi. Menurutnya, Ganjar pemimpin yang bisa membuat rakyat nyaman, dapat menyelesaikan masalah.

 BACA JUGA:

"Seorang pemimpin yang membuat nyaman yang membuat teduh akhirnya segala sesuatu itu terselesaikan, persoalan besar jadi kecil, besar-kecil tidak terbesar kan," ucap Rosali.

"Jadi hal ini menjadi syukur bagi kami para suster juga merasa dilayani, apalagi di dalam pemerintahan kelurahan kecamatan dan seterusnya. Untuk itu terima kasih atas pelayanan Bapak melalui para pejabat yang melayani langsung di berbagai tempat," tambahnya.

Sementara itu, Romo FX Fransiskus Sugiyono mengucapkan terima kasih atas kinerja Ganjar sebagai Gubernur Jateng. Kinerja Bacapres yang didukung Partai Perindo itu telah membuat wilayah Jateng damai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement