HOME NEWS JATENG

Ganjar Minta Maaf dan Pamit ke Umat Hindu Jelang Purnatugas sebagai Gubernur Jateng

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |23:41 WIB
Ganjar Minta Maaf dan Pamit ke Umat Hindu Jelang Purnatugas sebagai Gubernur Jateng
Ganjar Pranowo pamit ke Umat Hindu jelang purnatugas sebagai gubernur Jateng/Foto: MPI
A
A
A

 

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengucapkan rasa terima kasih kepada umat Hindu yang tergabung dalam Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Semarang.

Ucapan terima kasih dilayangkan Ganjar, lantaran telah bisa bekerja sama selama 10 tahun dirinya menjabat Gubernur Jateng. Ia pun merasa senang, umat Hindu menjadi bagian perjalanan selama dirinya memimpin Provinsi Jateng.

 BACA JUGA:

Ucapan itu dilayangkan Ganjar saat bersilaturahmi dengan di Pura Agung Giri Natha, Semarang, Jateng, Jumat (1/9/2023) malam.

"Ucapan terima kasih ini kami sampaikan tulus dari hati yang paling dalam, karena selama 10 tahun kami merasa senang. Kami pernah hadir beberapa kali di sini, kita lihat dengan suasana riang," tuturnya.

 BACA JUGA:

Selain itu, Ganjar meminta maaf bila ada sikapnya yang tak berkenan selama menjabat Gubernur Jateng, salah satunya tak menghadiri sejumlah undangan acara umat Hindu.

"Maka saya yang pertama senang datang kepada bapak ibu, sowan ke bapak ibu, dan meminta maaf kalau dalam pelayanan kami selama 10 tahun ada yang tidak berkenan," tutur Ganjar.

Halaman:
1 2
      
