Sopir Travel yang Tabrak Truk di Tol Singosari Malang Sempat Tertidur

MALANG – Sopir travel wisata yang mengendarai mobil tewaskan dua penumpang di Tol Singosari Malang sempat tertidur saat berkendara. Hal itu didasarkan pada penyelidikan olah tempat kejadian perkara (TKP) pada lokasi kecelakaan di KM 85.400 A Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

Kasatlantas Polres Malang AKP Agnis Juwita mengungkapkan, bila M. Nafidz warga Dusun Krajan RT 10 RW 4 Desa Tanggir, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, berdasarkan pengakuan sang sopir mikrobus Toyota Hiace sendiri sempat tertidur saat melaju dengan kecepatan tinggi di tol Pandaan – Malang.

BACA JUGA:

“Pengemudi hiace ini tidak ada menggunakan rem sama sekali, dan tertidur sementara sehingga menabrak dari belakang si truk yang ada di depannya,” ujar Agnis Juwita saat dikonfirmasi wartawan Kamis petang (31/8/2023) di Mapolres Malang.

Agnis pun memastikan pengemudi tidak dalam kondisi terpengaruh minum minuman keras (miras), narkotika, dan obat – obatan berbahaya lainnya. Bahkan kondisi kendaraan pun disebut sangat layak jalan dan tidak ada gangguan sesaat sebelum kecelakaan.

BACA JUGA:

“Sopir tidak ada luka, dari kejadian langsung kita amankan. Tes urin tidak ada yang menimbulkan hal – hal positif (narkoba) atau dari minuman – minuman (miras) tidak ada,” bebernya.

Faktor kelelahan dan mengantuk itulah yang membuat pengemudi tak menyadari ada sebuah truk yang melaju di depannya, berpindah lajur ke kanan dengan menyalakan sein. Padahal selain telah menyalakan sein, truk NKR66 dengan Nopol E 8879 BA yang dikemudikan Subadi (52) warga Jalan Mentaraman, Desa Talok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, juga mengemudi dengan kecepatan sedang, karena akan mendahului truk gandeng di depannya.