INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Jadi Penyebab Kecelakaan Maut di Tol Singosari Malang, Sopir Travel Ditetapkan Tersangka

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |04:01 WIB
Jadi Penyebab Kecelakaan Maut di Tol Singosari Malang, Sopir Travel Ditetapkan Tersangka
Sopir truk jadi tersangka kecelakaan maut di Malang/Foto: Istimewa
MALANG – Polisi menetapkan sopir travel sebagai tersangka usai kecelakaan mobil yang dinaiki wisatawan asal Kalimantan Barat di Tol Singosari Malang. Penetapan tersangka ini didasari dari hasil penyelidikan petugas dan didasari saksi – saksi yang dimintai keterangan.

“Satlantas Polres Malang menetapkan bahwa pengemudi hiace W7619N ini kita tetapkan sebagai tersangka,” ucap Kasatlantas Polres Malang AKP Agnis Juwita, saat ditemui wartawan di Mapolres Malang, pada Kamis (31/8/2023).

Pengemudi telah menjalani pemeriksaan, termasuk pemeriksaan kesehatan hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Malang. Warga Moh. Nafidz warga Dusun Krajan RT 10 RW 4 Desa Tanggir, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, dijerat karena kelalaiannya.

“Tersangka kita jerat dengan Pasal 310 ayat 4 ayat 3 dan ayat 2, yaitu karena kelalaiannya menyebabkan orang meninggal dunia, mengalami luka berat, dan luka ringan,” ujarnya.

Saat itu sopir tengah membawa rombongan wisatawan sekeluarga dari Kalimantan Barat yang anaknya berkuliah di Malang hendak menuju Masjid Tiban Turen.”Ini rombongan keluarga berkuliah di Malang, tujuan utama bersama – sama wisata ke Masjid Tiban Turen, lalu ada tujuan lain,” ungkap dia kembali.

Menurut Agnis, pengemudi bernama Moh. Nafidz (23) warga, ini kurang beristirahat usai mengemudi dari Kabupaten Tuban menuju Sidoarjo, pada Senin (28/8/2023). Sesampainya di Sidoarjo, Nafidz justru tidak istirahat dan asyik nongkrong bersama teman – temannya hingga pukul 02.00 WIB Selasa dini hari (29/8/2023).

