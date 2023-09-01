Advertisement
HOME NEWS JATIM

Gegara Faktor Ekonomi, Pria Serabutan di Malang Nekat Tanam Ganja

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |12:01 WIB
Gegara Faktor Ekonomi, Pria Serabutan di Malang Nekat Tanam Ganja
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

MALANG - Faktor ekonomi membuat pria di Malang nekat bercocok tanam pohon ganja. Pria berinisial DA (36) warga Tirtoyudo, Kabupaten Malang ini pun diamankan oleh kepolisian usai menerima informasi dari masyarakat.

"Dari informasi masyarakat akhirnya dilakukan penyelidikan, kita amankan tersangka inisial DA dengan barang bukti 10 pohon ganja di belakang rumahnya," ucap Wakapolres Malang Kompol Wisnu S. Kuncoro, saat rilis di Mapolres Malang, Jumat (1/9/2023).

Pelaku diketahui sehari-hari berprofesi sebagai tenaga serabutan yang mengalami kesulitan ekonomi. Dari sanalah ia akhirnya terinsipirasi menanam pohon ganja, usai sebelumnya ia terlebih dahulu mengonsumsi ganja.

"Jadi dia beli ganja, ada bijinya, beli dari seseorang pertama sistemnya ranjau. Jadi ketepatan beli pas ada bijinya. Akhirnya ditanam dijual lagi kalau panen, faktor ekonomi alasannya," ucapnya.

Pengakuannya, DA sudah 8 bulan menanam ganja di 10 polibek kecil, dengan dua kali panen. Meski begitu dua kali panen usianya masih muda, dengan tanaman yang masih kecil akibat faktor struktur tanah.

"Masa panennya, kalau panennya itu 8 bulan dua panen karena masih muda dijual masih muda, beda dengan yang kiloan, ini tanamannya yang kecil bukan kiloan besar, struktur tanah sangat mempengaruhi," terangnya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Malang ganja Tanam Ganja Narkoba
