Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Perampok Penumpang Angkot di Malang Diringkus, Korban Mayoritas Emak-emak

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |14:56 WIB
Perampok Penumpang Angkot di Malang Diringkus, Korban Mayoritas Emak-emak
Perampok di Malang (Foto: dok polisi)
A
A
A

MALANG - Satu dari sejumlah komplotan perampok di mobil angkutan kota (angkot) di Malang berhasil diringkus polisi. Pelaku berinisial RA (23) warga Dusun Sumberngepoh, Desa Mulyoarjo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, merampas barang berharga milik emak-emak yang menaiki angkot, lalu meninggalka begitu saja di pinggir jalan.

Kasi Humas Polres Malang, Iptu Ahmad Taufik, mengungkapkan, RA berhasil ditangkap oleh personel gabungan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Malang dan Polsek Singosari di rumahnya pada Selasa 30 Agustus 2023.

Korban dari aksi perampasan ini adalah seorang perempuan berinisial W (40), warga Kota Surabaya yang tinggal di Desa Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, saat menaiki angkot jurusan Malang - Pasuruan.

"W ini menjadi korban perampasan oleh pelaku pada tanggal 16 Agustus 2023 lalu. Saat kejadian, ia terpaksa menyerahkan ponsel dan uang tunai yang dimilikinya setelah diancam oleh para pelaku," ucap Ahmad Taufik, dikonfirmasi pada Jumat (1/9/2023).

Dari interogasi dan penyelidikan petugas, aksinya dilakukan di angkot yang beroperasi saat melintasi Kecamatan Singosari. Diketahui ternyata pelaku merupakan satu komplotan yang menyamar menjadi sopir dan penumpang angkot. RA berkerjasama dengan dua orang komplotan lainnya, yang salah satunya adalah sang sopir itu sendiri.

"Modus operandi yang digunakan adalah dengan memanfaatkan mobil angkot Elf yang beroperasi di rute Malang-Pasuruan," kata dia.

Taufik menjelaskan, salah satu pelaku berperan sebagai sopir yang mencari korban perempuan atau emak-emak, yang dianggap sebagai sasaran potensial. Sementara dua pelaku lainnya yang berada di kursi penumpang, membekap korban dan memaksa dia menyerahkan barang berharganya.

Tak jarang para pelaku juga menggunakan kekerasan fisik jika korban mencoba melawan. Setelah merampas barang berharga korban, mereka kemudian menurunkan korban di tempat sepi kemudian melarikan diri.

“Korban biasanya diturunkan di tempat sepi, sementara pelaku kabur usai mendapat barang berharga korban,” tuturnya kembali.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181342/viral-Rv0m_large.jpg
Viral! Warga Baduy Dalam Dibegal 4 Preman di Jakpus, Uang Jutaan Rupiah hingga Madu Dirampok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/519/3163353/perampokan-HMRE_large.jpg
Kronologi Nenek di Malang Ditemukan Tewas Diduga Dirampok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/519/3163283/perampokan-mdt1_large.jpg
Diduga Dirampok, Nenek di Malang Tewas Bersimbah Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/525/3158490/perampokan-HRPi_large.jpg
Pelajar di Bandung Pulang Sekolah Dirampok, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/340/3156007/perampokan-fiQt_large.jpg
Nenek 84 Tahun Disekap dan Dipukuli saat Sholat Tahajud, Emas dan Uang Puluhan Juta Dirampok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/338/3152897/penjara-hGks_large.jpg
Begini Peran 4 Penculik dan Perampok Pria di Kemang Jaksel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement