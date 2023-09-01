Perampok Penumpang Angkot di Malang Diringkus, Korban Mayoritas Emak-emak

MALANG - Satu dari sejumlah komplotan perampok di mobil angkutan kota (angkot) di Malang berhasil diringkus polisi. Pelaku berinisial RA (23) warga Dusun Sumberngepoh, Desa Mulyoarjo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, merampas barang berharga milik emak-emak yang menaiki angkot, lalu meninggalka begitu saja di pinggir jalan.

Kasi Humas Polres Malang, Iptu Ahmad Taufik, mengungkapkan, RA berhasil ditangkap oleh personel gabungan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Malang dan Polsek Singosari di rumahnya pada Selasa 30 Agustus 2023.

Korban dari aksi perampasan ini adalah seorang perempuan berinisial W (40), warga Kota Surabaya yang tinggal di Desa Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, saat menaiki angkot jurusan Malang - Pasuruan.

"W ini menjadi korban perampasan oleh pelaku pada tanggal 16 Agustus 2023 lalu. Saat kejadian, ia terpaksa menyerahkan ponsel dan uang tunai yang dimilikinya setelah diancam oleh para pelaku," ucap Ahmad Taufik, dikonfirmasi pada Jumat (1/9/2023).

Dari interogasi dan penyelidikan petugas, aksinya dilakukan di angkot yang beroperasi saat melintasi Kecamatan Singosari. Diketahui ternyata pelaku merupakan satu komplotan yang menyamar menjadi sopir dan penumpang angkot. RA berkerjasama dengan dua orang komplotan lainnya, yang salah satunya adalah sang sopir itu sendiri.

"Modus operandi yang digunakan adalah dengan memanfaatkan mobil angkot Elf yang beroperasi di rute Malang-Pasuruan," kata dia.

Taufik menjelaskan, salah satu pelaku berperan sebagai sopir yang mencari korban perempuan atau emak-emak, yang dianggap sebagai sasaran potensial. Sementara dua pelaku lainnya yang berada di kursi penumpang, membekap korban dan memaksa dia menyerahkan barang berharganya.

Tak jarang para pelaku juga menggunakan kekerasan fisik jika korban mencoba melawan. Setelah merampas barang berharga korban, mereka kemudian menurunkan korban di tempat sepi kemudian melarikan diri.

“Korban biasanya diturunkan di tempat sepi, sementara pelaku kabur usai mendapat barang berharga korban,” tuturnya kembali.